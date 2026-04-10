Зеленський розкрив деталі своїх перемовин з Ердоганом

Ірина Міллер
Робочий візит президента України до Туреччини. 4 квітня 2026 року
фото: Офіс президента України

Президент України відзвітував про свій останній візит до Туреччини 

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Сторони обговорили широкий спектр питань: від майбутнього саміту Альянсу до спільного будівництва енергетичних об’єктів. Про це голова держави повідомив під час зустрічі з представниками медіа, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Однією з ключових тем переговорів двох лідерів держав став майбутній саміт Альянсу, який цьогоріч прийматиме Туреччина. Зеленський та Ердоган обговорили місце України в межах цього заходу, а також позицію США щодо вступу України до НАТО.

«Ми говорили про те, яке бачення Сполучених Штатів Америки щодо нашого вступу в Альянс, і який вплив на ці процеси має Росія», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент Туреччини підтримав ідею проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів держав у Туреччині. За словами Зеленського, наступним етапом мають стати перемовини щодо залучення до цього формату російської сторони.

Окрім політичних питань, лідери погодили спільний інтерес в одному великому енергетичному проєкті «Україна – Туреччина». Наступного дня після зустрічі президентів голова НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький уже провів переговори з міністром енергетики Туреччини.

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з турецькими колегами для обговорення низки спільних проєктів у сфері озброєння.

Зеленський нагадав, що Україна досягла домовленостей з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. «Щось схоже ми будемо робити у співпраці з Туреччиною», – додав презмдент. 

Нагадаємо, Україна досягла домовленостей із кількома країнами Близького Сходу щодо постачання певних обсягів нафти та нафтопродуктів на рік. Водночас, як уточнив Зеленський, йшлося саме про орієнтовні обсяги поставок, тоді як ціна визначатиметься відповідно до встановленої формули.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що домовляється з країнами Близького Сходу про постачання дизельного пального Україні. 

До слова, Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

