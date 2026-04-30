ISW розкрив справжню мету дзвінка Путіна Трампу

Путін під час дзвінка Трампу заявив, що РФ досягне своїх цілей

Кремль під час розмови просував тезу про «неминучу перемогу» РФ і намагався схилити США до тиску на Україну

Російський диктатор Володимир Путін використав розмову з Дональдом Трампом 29 квітня для просування власної позиції щодо війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми висновками, Кремль намагався підтвердити незмінність своїх початкових воєнних цілей та представити перемогу Росії як неминучу.

«Президент РФ Володимир Путін використав свою телефонну розмову 29 квітня з президентом США Дональдом Трампом, щоб підтвердити свою відданість початковим воєнним цілям та просувати свої зусилля щодо когнітивної війни, хибно зображуючи оборону України як таку, що руйнується, а перемогу Москви в Україні як неминучу», – йдеться у звіті.

За оцінкою ISW, ці заяви не відповідають реальній ситуації на фронті. Українські сили значною мірою стримують наступ російських військ і зривають їхні плани на весняно-літню кампанію 2026 року.

Як заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, розмова Путіна і Трампа тривала близько півтори години. Під час неї російський лідер заявляв про нібито «стратегічну ініціативу» Росії та запевняв, що Москва досягне своїх цілей «у будь-якому випадку», хоча й «воліла б» зробити це дипломатичним шляхом.

Аналітики наголошують, що Кремль системно намагається перекласти відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на Україну, звинувачуючи її у «непоступливості», попри відсутність реальних поступок з боку РФ.

Водночас ISW підкреслює, що твердження Путіна про нібито слабкість української оборони є хибними. Українські війська продовжують ефективно стримувати російські сили, зокрема на Донеччині, завдаючи їм значних втрат.

Окремо аналітики звертають увагу на внутрішні проблеми Росії – економічні труднощі, зростання втрат і складнощі з набором нових військових.

«Кремль, ймовірно, намагається пом'якшити деякі з цих витрат, намагаючись переконати президента Трампа та увесь Захід підштовхнути Україну до капітуляції таким чином, як це не вдалося зробити в ході повномасштабного вторгнення РФ, та приховує власні військові та економічні невдачі в рамках цих зусиль», – зазначається у звіті.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв’язатися з командою Дональда Трампа, щоб уточнити зміст російської пропозиції про «перемир’я» на 9 травня

