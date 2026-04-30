ISW розкрив справжню мету дзвінка Путіна Трампу

Єгор Голівець
Путін під час дзвінка Трампу заявив, що РФ досягне своїх цілей
фото: AP

Кремль під час розмови просував тезу про «неминучу перемогу» РФ і намагався схилити США до тиску на Україну

Російський диктатор Володимир Путін використав розмову з Дональдом Трампом 29 квітня для просування власної позиції щодо війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми висновками, Кремль намагався підтвердити незмінність своїх початкових воєнних цілей та представити перемогу Росії як неминучу.

«Президент РФ Володимир Путін використав свою телефонну розмову 29 квітня з президентом США Дональдом Трампом, щоб підтвердити свою відданість початковим воєнним цілям та просувати свої зусилля щодо когнітивної війни, хибно зображуючи оборону України як таку, що руйнується, а перемогу Москви в Україні як неминучу», – йдеться у звіті.

За оцінкою ISW, ці заяви не відповідають реальній ситуації на фронті. Українські сили значною мірою стримують наступ російських військ і зривають їхні плани на весняно-літню кампанію 2026 року.

Як заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, розмова Путіна і Трампа тривала близько півтори години. Під час неї російський лідер заявляв про нібито «стратегічну ініціативу» Росії та запевняв, що Москва досягне своїх цілей «у будь-якому випадку», хоча й «воліла б» зробити це дипломатичним шляхом.

Аналітики наголошують, що Кремль системно намагається перекласти відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на Україну, звинувачуючи її у «непоступливості», попри відсутність реальних поступок з боку РФ.

Водночас ISW підкреслює, що твердження Путіна про нібито слабкість української оборони є хибними. Українські війська продовжують ефективно стримувати російські сили, зокрема на Донеччині, завдаючи їм значних втрат.

Окремо аналітики звертають увагу на внутрішні проблеми Росії – економічні труднощі, зростання втрат і складнощі з набором нових військових.

«Кремль, ймовірно, намагається пом'якшити деякі з цих витрат, намагаючись переконати президента Трампа та увесь Захід підштовхнути Україну до капітуляції таким чином, як це не вдалося зробити в ході повномасштабного вторгнення РФ, та приховує власні військові та економічні невдачі в рамках цих зусиль», – зазначається у звіті.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв’язатися з командою Дональда Трампа, щоб уточнити зміст російської пропозиції про «перемир’я» на 9 травня
 

Читайте також

Зеленський прокоментував роботу Буданова в переговорній групі
90 днів в Офісі президента. Зеленський розповів, чим зараз цінний Буданов
3 квiтня, 12:30
Трамп про переговори між США та Іраном: Мені байдуже, чи буде угода, чи ні
Трамп про переговори між США та Іраном: Мені байдуже, чи буде угода, чи ні
12 квiтня, 00:27
Глава Білого дому повідомляв, що американські кораблі активно поповнюються озброєнням і можуть бути використані для ударів
Трамп готує нові удари по Тегерану через провал перемовин – WSJ
13 квiтня, 09:04
Британія розраховує покращити відносини зі США після напруження через війну з Іраном
Візит короля Чарльза до США: названо тему, якої уникають обидві сторони
15 квiтня, 01:43
Глава МВС РФ прибув до КНДР
Російський міністр внутрішніх справ прибув до КНДР: яка мета візиту
21 квiтня, 03:08
Пакистан подякував Трампу за продовження перемир'я між США та Іраном
Пакистан подякував Трампу за продовження перемир'я між США та Іраном
22 квiтня, 03:25
Зеленський: Ми сьогодні підписали шість документів
Україна готова до тристоронніх перемовин із США та РФ в Азербайджані – Зеленський
25 квiтня, 13:35
Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації
Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації
25 квiтня, 22:57
Охоронці прикривають президента Трампа
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: Трамп заявив про затримання нападника
26 квiтня, 05:27

Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
Судно з краденим зерном покинуло води Ізраїлю. Кравченко зробив заяву
Судно з краденим зерном покинуло води Ізраїлю. Кравченко зробив заяву
ISW розкрив справжню мету дзвінка Путіна Трампу
ISW розкрив справжню мету дзвінка Путіна Трампу
Санкції таки подіяли. Ізраїльський імпортер відмовився від краденого зерна
Санкції таки подіяли. Ізраїльський імпортер відмовився від краденого зерна
Стрілянина в Канаді: родини жертв подали позов проти ChatGPT
Стрілянина в Канаді: родини жертв подали позов проти ChatGPT
Британія об’єднала союзників у морський альянс проти Росії
Британія об’єднала союзників у морський альянс проти Росії

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
