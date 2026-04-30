Зеленський доручив дізнатися у команди Трампа деталі «перемир’я» РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Зеленський доручив дізнатися у команди Трампа деталі «перемир’я» РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів лише у форматі, який гарантує довгострокове припинення вогню, безпеку та реальний мир
Київ перевіряє, чи йдеться про коротку паузу під парад у Москві, чи про реальні кроки до миру

Президент України Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв’язатися з командою Дональда Трампа, щоб уточнити зміст російської пропозиції про «перемир’я» на 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соціальних мережах.

За cловами Зеленського, Україна прагне отримати чітке розуміння, що саме мається на увазі під ініціативою Росії. «З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше», – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Київ готовий до переговорів, однак лише у форматі, який забезпечить реальний результат.

«Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години. За даними російської сторони, під час розмови Кремль заявив про готовність оголосити перемир’я на період 9 травня. Помічник президента РФ Юрій Ушаков стверджував, що Трамп підтримав цю ініціативу і нібито заявив, що угода про завершення війни «вже близька».

Водночас Путін повідомив про «успіхи» російських військ на фронті та заявив, що цілі так званої «СВО» нібито будуть досягнуті, хоча Росія «хотіла б» зробити це шляхом переговорів.

Також відомо, що цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня відбудеться без участі колон військової техніки та курсантів військових училищ. У Кремлі це пояснили загрозами «терористичних атак» і відсутністю ювілейної дати.

Зеленський доручив дізнатися у команди Трампа деталі «перемир’я» РФ
Зеленський доручив дізнатися у команди Трампа деталі «перемир’я» РФ
Словаччина догралася. Європарламент закликав заморозити фінансування країни
Словаччина догралася. Європарламент закликав заморозити фінансування країни
Недовіра до союзника сягнула піку. США ввели офіцера у штаб Бундесверу
Недовіра до союзника сягнула піку. США ввели офіцера у штаб Бундесверу
США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету проти Ірану – Bloomberg
США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету проти Ірану – Bloomberg
Мер Нью-Йорка відмовився від приватної зустрічі з королем Чарльзом: що сталось
Мер Нью-Йорка відмовився від приватної зустрічі з королем Чарльзом: що сталось
Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині

