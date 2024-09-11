Поляки продовжили дію буферної зони на кордоні з Білоруссю

Буферну зону на польсько-білоруському кордоні було запроваджено Варшавою з 13 червня 2024 року

Польський уряд на 90 днів продовжив тимчасову заборону на перебування у буферній зоні, що прилягає до державного кордону з Республікою Білорусь. Відповідний наказ підписав міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк, повідомляє пресслужба польського МВС.

«Буферна зона дала конкретні, добрі результати. Передусім вона націлена на контрабандистів, які переправляють людей через кордон. Заборона набуде чинності 11 вересня», – сказав Семоняк.

Як відомо, буферну зону на польсько-білоруському кордоні було запроваджено Варшавою з 13 червня 2024 року.

Зокрема, це передбачає тимчасову заборону перебування на кордоні з Білоруссю. У серпні цього року відбулась операція «Безпечне Підляшшя» на кордоні з Білоруссю, у якій взяли участь 17 тис. військових. Для навчання солдатів на кордоні відправили поліцейських, зокрема й тих, які брали участь у місії в Косово.

Нагадаємо, віцепрем'єр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що спецслужбам країни вдалося викрити групу диверсантів з Росії та Білорусі. Вони планували викрасти інформацію із системи державних органів влади та місцевого самоврядування країни з метою шантажу.