Міноборони Білорусі підозрює мобільну гру у зборі розвідданих про військові бази країни

За словами військового, найбільше різних «покемонів» було на території військових об'єктів, зокрема на базі авіації

Під час обговорення діяльності розвідок та шпигунів білоруський військовий згадав про дитячу гру, яка мала високу популярність серед підлітків різних країн

Білоруський військовий заявив, що гра Pokemon Go могла використовуватися для збору розвідінформації про авіацію. Про це заявив начальник відділу головного управління ідеологічної роботи міністерства оборони Білорусі Олександр Іванов, пишуть білоруські ЗМІ

Під час обговорення діяльності розвідок та шпигунів Іванов згадав про дитячу гру, яка мала високу популярність серед підлітків різних країн.

«Давайте візьмемо гру Pokemon Go, так? Років там десять тому вона була дуже популярною. У чому полягав сенс? Усі підлітки, діти сиділи на якомусь додатку: включаєш камеру, доповнену реальність, і шукаєш якихось рідкісних покемонів, збираєш у колекцію», – розповідає Іванов.

За словами військового, найбільше різних «покемонів» було на території військових об'єктів, зокрема на базі авіації.

«Де було найбільше покемонів, коли ви думаєте? На території 50-ї авіаційної бази, де злітно-посадкова смуга, де купа військової авіаційної техніки, там найбільше було покемонів. Це не розвідінформація?», – наголошує білоруський військовий.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для федерельної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Раніше Служба безпеки зірвала спробу федеральної служби безпеки Росії отримати актуальні дані геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя.