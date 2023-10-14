Україна отримала майже $33 млрд від країн G7 від початку повномасштабного вторгнення

Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до державного бюджету України майже $33 млрд

Країни «Великої сімки» стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету та фінансуванні критично важливих видатків

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від країн G7 майже $33 млрд. Вони стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету та фінансуванні критично важливих видатків. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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«Пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків. Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до державного бюджету України майже $33 млрд. Більш ніж половина всього зовнішнього фінансування за цей період», – сказав він під час зустрічей з міністрами фінансів країн G7.

Зазначається, що зустрічі були зосереджені на обговореннях забезпечення потреб держбюджету України наступного року, а також використання заморожених активів РФ на користь України.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ Мінфін України залучив до держбюджету 64,9 млрд доларів зовнішнього фінансування. Найбільшими донорами виявилися ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія та Німеччина.

Нагадаємо, Київ став найбільшим отримувачем допомоги з боку США у світі з часів Другої світової війни. За цим показником Україна обійшла такі країни, як Ізраїль та Єгипет.