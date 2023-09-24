Польща хоче створити найсильнішу армію в Європі

Міністр оборони Польщі Блащак: Армія повинна стати найсильнішою, щоб стримувати агресорів та для того, щоб у Москві не наважилися на вторгнення

Голова міноборони Польщі заявив, що посилення армії необхідно, щоб стримувати потенційних агресорів

У Польщі заявив про намір створити найсильнішу сухопутну армію у Європі, яка буде налічувати 300 тис. солдатів. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

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Блащак під час великої військової присяги на святі 16-ї механізованої дивізії Блащак заявив, що Військо польське має стати найбільш потужною армією у Європі.

Присягу у суботу склали 850 бійців Збройних сил Польщі. Повідомляється, що це найбільша група військових, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними.

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Блащак під час виступу перед бійцями заявив, що армія повинна стати найсильнішою, щоб стримувати агресорів та для того, щоб у Москві не наважилися на вторгнення.

«А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини», – сказав Блащак.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького «витлумачили якнайгірше». Глава польської держави підкреслив, що заява Моравецького стосувалася нової зброї, яку закуповують для армії Польщі.