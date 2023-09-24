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Польща хоче створити найсильнішу армію в Європі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Польща хоче створити найсильнішу армію в Європі
Міністр оборони Польщі Блащак: Армія повинна стати найсильнішою, щоб стримувати агресорів та для того, щоб у Москві не наважилися на вторгнення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Голова міноборони Польщі заявив, що посилення армії необхідно, щоб стримувати потенційних агресорів

У Польщі заявив про намір створити найсильнішу сухопутну армію у Європі, яка буде налічувати 300 тис. солдатів. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Блащак під час великої військової присяги на святі 16-ї механізованої дивізії Блащак заявив, що Військо польське має стати найбільш потужною армією у Європі.

Присягу у суботу склали 850 бійців Збройних сил Польщі. Повідомляється, що це найбільша група військових, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними.

Блащак під час виступу перед бійцями заявив, що армія повинна стати найсильнішою, щоб стримувати агресорів та для того, щоб у Москві не наважилися на вторгнення.

«А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини», – сказав Блащак.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. 

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького «витлумачили якнайгірше». Глава польської держави підкреслив, що заява Моравецького стосувалася нової зброї, яку закуповують для армії Польщі.

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Теги: Польща армія Європа

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