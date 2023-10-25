Польща готується до військових навчань поблизу кордону з Росією та Білоруссю

бройні сили Польщі під час навчань підтримуватимуть поліція і пожежна служба країни

Навчання відбуватимуться на території Підляського, Мазовецького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств

У жовтні-листопаді цього року Збройні сили Польщі проведуть військові навчання Zubr-23 біля кордону з Росією та Білоруссю. Метою навчань є зміцнення співпраці польських військових місцевими адміністраціями, а також перевірка боєздатності підрозділів. Про це повідомляє пресслужба Головного командування Збройних сил Польщі.

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Зазначається, що навчання відбуватимуться на території Підляського, Мазовецького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств. На цих територіях під час навчань переміщатимуться військовослужбовці та техніка, також у деяких місцях буде обладнано вогневі точки. Також у співпраці з місцевими службами військові проведуть перевірку систем оповіщення. Збройні сили Польщі під час навчань підтримуватимуть поліція і пожежна служба країни.

Нагадаємо, глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення «серйозних інцидентів» на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до «серйозних кроків».

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Раніше повідомлялося, що Україна посилила оборону кордону на тлі військових навчань в Білорусі.