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Передача танків Україні: Берлін заперечує звернення Польщі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Передача танків Україні: Берлін заперечує звернення Польщі
Берлін посилив останнім часом контакти з «усіма партнерами» щодо передачі військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Уряд ФРН продовжує діяти при наданні військової допомоги за принципом погодження всіх питань із союзниками та партнерами

Уряд Німеччини не підтверджує, що Польща або інші країни зверталися по дозвіл на передачу Україні бойових танків Leopard 2. Про це сказала на брифінгу в Берліні речниця федерального уряду Крістіана Гоффманн, пише Interia.

«Немає жодного офіційного запиту. Немає запитання, на яке ми змушені були сказати «Ні». Ми перебуваємо в постійних переговорах щодо того, що потрібно зробити, щоб підтримати Україну», – заявила Гоффманн.

Вона водночас підтвердила, що іншим країнам, які хотіли би передати Україні танки німецького виробництва, які вони мають у себе на озброєнні, потрібний буде дозвіл німецької влади, поставки без такого дозволу були б незаконними.

Відповідаючи на запитання щодо небажання відомства канцлера ухвалити рішення про поставки Німеччиною бойових танків, Гоффманн зауважила, що «немає зафіксованої позиції», але є постійні обговорення щодо подальших кроків у прив‘язці до актуальної ситуації, згадавши при цьому приклад БМП Marder.

Уряд ФРН продовжує діяти при наданні військової допомоги за принципом погодження всіх питань із союзниками та партнерами, щоб «надати Україні те, що допоможе їй захиститися», та не допустити втягування Німеччини та НАТО у війну, повторила представниця уряду.

Речниця уточнила, що Німеччина перебуває в постійному та дуже тісному діалозі, зокрема, зі США, Францією, Великобританією, але також із Польщею, Іспанією. Берлін, за її словами, загалом посилив останнім часом контакти з «усіма партнерами».

Як повідомлялось, президент Польщі повідомив під час свого візиту до Львова в середу про готовність передати Україні танки Leopard 2. У зв‘зку з цим посилюється тиск на канцлера Шольца, який тривалий час відмовляється прийняти рішення про постачання бойових танків.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда провів 9 січня засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2

Читайте також: Польща може передати Україні німецькі танки Leopard: про яку кількість йдеться
Теги: танки Берлін президент Анджей Дуда Німеччина Польща

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