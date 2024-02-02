Польща планує продовжити термін перебування українських біженців

Ухвалення законопроєкту очікується у першому кварталі цього року

Внесений законопроєкт польського уряду передбачає зміни до закону про допомогу громадянам України

Уряд Польщі напередодні, 1 лютого, подав законопроєкт про продовження терміну легального перебування українців, які втекли до країни від війни, до 30 червня 2024 року. Про це повідомляє pap.pl.

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Законопроєкт польського уряду передбачає зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Зміни обумовлені рішенням Ради ЄС, яка продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року.

Проєкт передбачає продовження легального статусу перебування біженців з України «до 30 червня цього року», а також терміну дії документів, пов'язаних зі статусом українського біженця в Польщі.

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Окремо пропонується продовжити термін дії спеціальних прав для українських лікарів, стоматологів, медсестер та акушерок у Польщі, пов'язаних із їхнім працевлаштуванням.

Законопроєкт, як очікується, буде ухвалений у першому кварталі цього року, пише видання. Він набуде чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Нагадаємо, минулого місяця уряд Польщі продовжив дію тимчасового захисту для біженців до березня 2025 року, але це рішення не стосується українців.

Також цей документ продовжив захист до 2025 року особам без громадянства або громадянам третіх країн, крім України (та членам їхніх сімей), які станом на 24 лютого 2022 року мали міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні.

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Нагадаємо, програма Job-turbo, покликана прискорити інтеграцію українських біженців на ринку праці в Німеччині, через три місяці після її запровадження так і не привела до відчутних успіхів.

Частка українок, які в січні нинішнього року знайшли роботу (1,2%), виявилася навіть нижчою за торішні 1,7 відсотка. Серед українських біженців чоловічої статі цей місячний показник також скоротився з 3,4% у січні 2023-го до 2,4% у січні цього року. Такі дані наводяться у звіті ВА про зайнятість біженців у Німеччині.

Раніше повідомлялось, що у Польщі планують урізати допомогу українським біженцям із жовтня 2024 року.