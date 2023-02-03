Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів
фото з відкритих джерел

Павел Яблонський вважає, що Путін і Лукашенко використовують спорт, для зміцнення своєї підтримки

Якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить росіян та білорусів до участі в Олімпійських змаганнях треба розглянути питання бойкоту Польщею Олімпіади в Парижі. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський в інтерв’ю радіо RMF.

Як зазначив польський дипломат, Путін і Лукашенко використовують спорт, для зміцнення своєї підтримки. Відтак, обмеження участі російських і білоруських спортсменів у глобальних спортивних змаганнях є формою протидії російській пропаганді.

«Моя особиста думка така: якщо спортсмени з Росії і Білорусі були би допущені до Ігор в 2024 році, то ми повинні бойкотувати ці Ігри, не повинно бути участі в таких Іграх. Це тиск, який ми повинні здійснити на Міжнародний олімпійським комітет», – заявив Яблонський.

Він зауважив, що остаточне рішення з цього приводу ухвалюватимуть польські спортивні організації, оскільки вони є незалежними від уряду.

Утім, він запевнив, що схилятиме Польський олімпійський комітеті і спортивні федерації країни, аби вони прийняли таке рішення.

Раніше повідомлялося, що міністри спорту Польщі, Латвії, Литви та Естонії звернулись до міжнародних спортивних організацій та федерацій через можливе повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет заявив, що дотримуватиметься санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року. Перед тим Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.

Читайте також: Як російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду? Розслідування «Главкома»
Теги: спорт путін радіо російські спортсмени розслідування Польща Олімпіада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мексика готова поборотися і за право прийняти Ігри 2040 року
Олімпіада-2036: з'явився перший кандидат на роль господаря (відео)
27 жовтня, 2022, 12:35
Ірину тренує Микола Мільчев – олімпійський чемпіон зі стендової стрільби на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї
Олімпіада в Парижі: Україна здобула першу ліцензію
9 жовтня, 2022, 15:52
Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ
Білорусь заявила про початок чергових навчань із Росією: деталі
31 сiчня, 09:06

Новини

Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів
Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів
Участь білорусів та росіян в Олімпіаді. Країни Балтії та Польща зробили заяву
Участь білорусів та росіян в Олімпіаді. Країни Балтії та Польща зробили заяву
В Олімпійському комітеті США допускають участь росіян у змаганнях
В Олімпійському комітеті США допускають участь росіян у змаганнях
МОК змовчить? До Олімпійських ігор готується спортсмен РФ, який вчив школярів воювати за Путіна
МОК змовчить? До Олімпійських ігор готується спортсмен РФ, який вчив школярів воювати за Путіна
ЗСУ ліквідували генсека Федерації карате Росії
ЗСУ ліквідували генсека Федерації карате Росії
Скандал навколо Олімпіади: МОК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів
Скандал навколо Олімпіади: МОК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
19K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
16K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg
8110
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне

Новини

Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані
Сьогодні, 13:25
Розбірки у «Слузі народу». Депутатів скликають на секретне засідання фракції
Сьогодні, 13:06
Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу
Сьогодні, 12:34
Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту