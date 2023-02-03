Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів

Павел Яблонський вважає, що Путін і Лукашенко використовують спорт, для зміцнення своєї підтримки

Якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить росіян та білорусів до участі в Олімпійських змаганнях треба розглянути питання бойкоту Польщею Олімпіади в Парижі. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський в інтерв’ю радіо RMF.

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Як зазначив польський дипломат, Путін і Лукашенко використовують спорт, для зміцнення своєї підтримки. Відтак, обмеження участі російських і білоруських спортсменів у глобальних спортивних змаганнях є формою протидії російській пропаганді.

«Моя особиста думка така: якщо спортсмени з Росії і Білорусі були би допущені до Ігор в 2024 році, то ми повинні бойкотувати ці Ігри, не повинно бути участі в таких Іграх. Це тиск, який ми повинні здійснити на Міжнародний олімпійським комітет», – заявив Яблонський.

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Він зауважив, що остаточне рішення з цього приводу ухвалюватимуть польські спортивні організації, оскільки вони є незалежними від уряду.

Утім, він запевнив, що схилятиме Польський олімпійський комітеті і спортивні федерації країни, аби вони прийняли таке рішення.

Раніше повідомлялося, що міністри спорту Польщі, Латвії, Литви та Естонії звернулись до міжнародних спортивних організацій та федерацій через можливе повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет заявив, що дотримуватиметься санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року. Перед тим Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.