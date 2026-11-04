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Історичні результати виборів у США: хто вперше отримав місця в Конгресі та губернаторські посади

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Історичні результати виборів у США: хто вперше отримав місця в Конгресі та губернаторські посади
Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США
фото: Reuters

Вперше губернаторкою американського штату стала темношкіра жінка, а до Сенату пройшли представники корінних народів та ЛГБТК+

Проміжні вибори у США, які відбулися 3 листопада 2026 року, принесли низку історичних результатів. Американці обрали політиків, які стали першими представниками своїх спільнот на найвищих державних посадах. Серед них – темношкіра губернаторка, представниці корінних народів Америки та перший відкритий гей, обраний до Сенату США, повідомляє «Главком».

Історична перемога у Джорджії

Однією з найпомітніших подій стала перемога демократки Кіші Ленс Боттомс на губернаторських виборах у Джорджії. Вона стала першою темношкірою жінкою в історії Сполучених Штатів, яку виборці обрали на посаду губернаторки американського штату.

Кіша Ленс Боттомс – американська політикиня від Демократичної партії, яка обіймала посаду мера Атланти у 2018–2022 роках
Кіша Ленс Боттомс – американська політикиня від Демократичної партії, яка обіймала посаду мера Атланти у 2018–2022 роках
фото: ajc.com

До цього Боттомс обіймала посаду мера Атланти, найбільшого міста Джорджії. Її перемога стала важливою подією для американської політики, оскільки темношкірі жінки раніше не здобували губернаторських посад за результатами загального голосування.

Нові досягнення корінних народів

Ще один історичний результат зафіксували в Нью-Мексико, де губернаторські вибори виграла демократка Деб Голанд. Вона стала першою жінкою з-поміж корінних народів Америки, обраною губернаторкою штату.

Деб Голанд – американська політикиня, представниця народу лагуна-пуебло, яка у 2021–2025 роках очолювала Міністерство внутрішніх справ США
Деб Голанд – американська політикиня, представниця народу лагуна-пуебло, яка у 2021–2025 роках очолювала Міністерство внутрішніх справ США
фото: Secretary Deb Haaland

Голанд є представницею народу лагуна-пуебло. Раніше вона працювала в Палаті представників Конгресу США, а згодом очолила Міністерство внутрішніх справ в адміністрації президента Джо Байдена. На цій посаді вона також стала першою представницею корінних народів Америки, яка увійшла до складу американського уряду на рівні міністра.

Вона отримала можливість очолити штат, у якому проживає значна кількість представників корінних народів Америки.

Історичні зміни у Сенаті

Історичні зміни відбулися й у Сенаті США. На виборах у Міннесоті перемогу здобула віцегубернаторка штату Пеггі Фленаган, яка належить до народу оджибве. Вона стала першою жінкою з-поміж корінних народів Америки, обраною до верхньої палати Конгресу.

Пеггі Фленаган – американська політикиня від Демократичної партії, представниця корінного народу оджибве, яка з 2019 року обіймає посаду віцегубернаторки Міннесоти
Пеггі Фленаган – американська політикиня від Демократичної партії, представниця корінного народу оджибве, яка з 2019 року обіймає посаду віцегубернаторки Міннесоти
фото: Politico

Фленаган раніше працювала на посаді віцегубернаторки Міннесоти та займалася питаннями державного управління. Її обрання до Сенату означає розширення представництва корінних народів на федеральному законодавчому рівні.

Водночас ще одна представниця корінних народів може здобути історичну перемогу на Алясці. Демократка Мері Пелтола бере участь у виборах до Сенату, де її суперником є чинний сенатор-республіканець Ден Салліван.

Мері Пелтола – американська політикиня, представниця корінного народу юпік, яка у 2022–2025 роках представляла Аляску в Палаті представників США
Мері Пелтола – американська політикиня, представниця корінного народу юпік, яка у 2022–2025 роках представляла Аляску в Палаті представників США
фото: Reuters

Підрахунок голосів у цьому штаті ще триває, тому остаточного переможця перегонів наразі не визначено. Якщо Пелтола здобуде перемогу, вона стане першою жінкою з-поміж корінних народів Аляски, обраною до Сенату США.

Перемога Кріса Паппаса

Окрему увагу привернули результати виборів у Нью-Гемпширі. Там переміг демократ Кріс Паппас, який став першим відкритим геєм, обраним до Сенату Сполучених Штатів.

Кріс Паппас – американський політик від Демократичної партії, який із 2019 року представляє штат Нью-Гемпшир у Палаті представників США
Кріс Паппас – американський політик від Демократичної партії, який із 2019 року представляє штат Нью-Гемпшир у Палаті представників США
фото: Reuters

Водночас під час передвиборчої кампанії Паппас намагався не робити свою сексуальну орієнтацію центральною темою політичної боротьби. Він наголошував, що прагне представляти інтереси виборців, а не здобувати посаду заради особистого історичного досягнення. «Я балотуюся не для того, щоб увійти в історію», – заявляв Паппас під час передвиборчої кампанії.

Його перемога стала важливою подією для представництва ЛГБТК+ спільноти в американській політиці. Раніше відкриті представники цієї спільноти обиралися до Палати представників, однак посада сенатора залишалася недосяжною для відкритих геїв.

Підсумки проміжних виборів

Загалом результати голосування 3 листопада продемонстрували зміни в представництві різних соціальних груп у політичній системі Сполучених Штатів. Одразу кілька кандидатів подолали історичні бар'єри, які зберігалися протягом десятиліть.

Водночас ці перемоги не означають завершення суспільних і політичних дискусій навколо прав меншин, рівності можливостей та представництва різних спільнот у державних інституціях. Однак новообрані політики вже увійшли в історію американських виборів.

До слова, у штаті Мічиган представник прогресивного крила демократів Абдул Ель-Сайєд оголосив про перемогу на виборах до Сенату. Після підрахунку 79% голосів він випереджав республіканця Майка Роджерса на п'ять відсоткових пунктів. У разі підтвердження результатів Ель-Сайєд стане першим мусульманином в історії американського Сенату.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

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Теги: вибори у США Сенат США США

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