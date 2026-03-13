Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скільки грошей отримає РФ через послаблення санкцій США? Зеленський назвав суму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скільки грошей отримає РФ через послаблення санкцій США? Зеленський назвав суму
Президент прокоментував рішення США про часткове послаблення санкцій проти нафти
фото: скриншот з відео

США видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти може принести Росії додаткові $10 млрд. Про це він зауважив на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, передає «Главком».

«На фоні рішень Америки про часткове послаблення санкцій проти російської (нафти – «Главком»), яка зараз перебуває на танкерах в морі, тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько $10 млрд», – сказав президент.

Нагадаємо, 13 березня український президент Володимир Зеленський відвідує Францію. Близько 14:00 Глава держави прибув до Єлисейського палацу. Там його зустрів французький президент Макрон.

На спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський зазначив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів».

До слова, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. Згідно з ліцензією, дозволяється постачання та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на судна починаючи з 12 березня.

Як повідомлялось, Росія отримує значні додаткові доходи від продажу нафти через різке зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, Москва може заробляти до $150 млн щодня додаткових надходжень до бюджету.

Читайте також:

Теги: росія США санкції Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
13 лютого, 23:37
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези
19 лютого, 04:14
Армія США продовжить реагувати на загрози з боку ІДІЛ
США повністю виводять війська із Сирії – WSJ
19 лютого, 16:24
Засідання Ради миру проходить в Інституті Дональда Трампа у Вашингтоні
У Вашингтоні стартувало перше засідання Ради миру
19 лютого, 17:35
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
20 лютого, 01:45
Американський авіаносець USS Abraham Lincoln у Перській затоці
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
1 березня, 17:33
Трамп поставив Іран перед вибором
Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном
6 березня, 17:01
Постраждалі перебувають у лікарні
Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
8 березня, 10:08
Загроза іранських дронів: ФБР попередило Каліфорнію
Загроза іранських дронів: ФБР попередило Каліфорнію
11 березня, 20:45

Політика

Скільки грошей отримає РФ через послаблення санкцій США? Зеленський назвав суму
Скільки грошей отримає РФ через послаблення санкцій США? Зеленський назвав суму
Понад 10 країн звернулися до України по допомогу із захистом від «шахедів»
Понад 10 країн звернулися до України по допомогу із захистом від «шахедів»
Кремль зробив загадкову заяву про мирні переговори з Україною
Кремль зробив загадкову заяву про мирні переговори з Україною
Головкоми України та Швеції узгодили кроки посилення ЗСУ: подробиці
Головкоми України та Швеції узгодили кроки посилення ЗСУ: подробиці
Росія збільшує тіньовий флот: розвідка розкрила подробиці
Росія збільшує тіньовий флот: розвідка розкрила подробиці
Трамп заявив про готовність Ірану капітулювати – Axios
Трамп заявив про готовність Ірану капітулювати – Axios

Новини

«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua