Скільки грошей отримає РФ через послаблення санкцій США? Зеленський назвав суму

США видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти може принести Росії додаткові $10 млрд. Про це він зауважив на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, передає «Главком».

«На фоні рішень Америки про часткове послаблення санкцій проти російської (нафти – «Главком»), яка зараз перебуває на танкерах в морі, тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько $10 млрд», – сказав президент.

Нагадаємо, 13 березня український президент Володимир Зеленський відвідує Францію. Близько 14:00 Глава держави прибув до Єлисейського палацу. Там його зустрів французький президент Макрон.

На спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський зазначив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів».

До слова, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. Згідно з ліцензією, дозволяється постачання та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на судна починаючи з 12 березня.

Як повідомлялось, Росія отримує значні додаткові доходи від продажу нафти через різке зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, Москва може заробляти до $150 млн щодня додаткових надходжень до бюджету.