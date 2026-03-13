Кремль зробив загадкову заяву про мирні переговори з Україною

Речник Кремля прокоментував можливість діалогу з Києвом

Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ, інформує «Главком».

Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив.

«Наші контакти з американськими візаві не дають підстав для сумнівів. Ми, як і раніше, високо цінуємо готовність Сполучених Штатів Америки надавати посередницькі послуги у пошуках мирного врегулювання навколо української кризи», – зазначив Пєсков.

Він додав, що Кремль сподівається на проведення чергового раунду переговорів, але наразі «немає чого повідомляти про конкретні домовленості щодо дати та часу його проведення».

Також речник прокоментував рішення Сполучених Штатів про тимчасове послаблення нафтових санкцій проти Росії.

«Без значних обсягів російської нафти стабілізація на енергетичних ринках неможлива», – заявив Пєсков.

Зауважимо, Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією має відбутися на наступному тижні у Швейцарії або Туреччині. За його словами, головна тема зустрічі – домовлятися про продовження обмінів, а також про зустріч лідерів. Він переконаний, що питання територій можна вирішити лише на рівні президентів.

«Главком» писав, що Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході.

До слова, Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.