Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО
фото: Офіс президента

Під час зустрічі Зеленський та голова уряду Нідерландів Дік Схооф обговорили інноваційні підходи, які здатні підвищити ефективність захисту українського неба

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником уряду Нідерландів Діком Схоофом, зосередившись на критичній потребі у зміцненні протиповітряної оборони. Про це пише «Главком».

Глава держави поінформував партнера про наслідки масованих російських атак та наголосив на дефіциті ракет для систем ППО.

Під час зустрічі лідери обговорили інноваційні підходи, які здатні підвищити ефективність захисту українського неба. Зеленський акцентував, що на тлі зростання обсягів виробництва балістичних ракет у Росії, союзники мають діяти більш скоординовано та оперативно.

Президент окремо подякував Нідерландам за участь у програмі PURL та за послідовну підтримку України, яку країна надає з перших днів повномасштабної війни.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Ключовими темами зустрічі стали посилення українського «щита ППО» через програму PURL, постачання ракет для систем NASAMS та реалізація нових пакетів енергетичної допомоги для захисту критичної інфраструктури. 

Одним із головних питань стало фінансування закупівлі американських ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь у стратегічній зустрічі з партнерами в «Берлінському форматі». Головними темами обговорення стали термінове відновлення української енергосистеми після масованих атак РФ та розширення програм спільного виробництва зброї у межах ініціатив PURL та SAFE. 

Теги: Нідерланди Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки

