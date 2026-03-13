Головна Світ Політика
Головкоми України та Швеції узгодили кроки посилення ЗСУ: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Головкоми України та Швеції узгодили кроки посилення ЗСУ: подробиці
Зустріч Головкома Олександра Сирського з генералом Мікаелем Классоном
фото: Генштаб ЗСУ

Візит шведського колеги є сигналом, що партнерство з Україною залишається стратегічним пріоритетом Швеції

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів зустріч із головнокомандувачем Збройних сил Королівства Швеція генералом Мікаелем Классоном. Сторони синхронізували плани щодо зміцнення обороноздатності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб Збройних сил України.

«Провів змістовну зустріч із головнокомандувачем Збройних сил Королівства Швеція генералом Мікаелем Классоном. Візит шведського колеги є сигналом що партнерство з Україною залишається стратегічним пріоритетом Швеції», – написав Сирський у соцмережі.

Сирський подякував в особі генерала подякував королю, уряду та народу Швеції за підтримку України та військову допомогу нашим Силам оборони.

«Зокрема, ми щиро вдячні за 21-й пакет допомоги від Швеції, який базується на новітніх засобах протиповітряної оборони, засобах Deep Strike та боєприпасах» – заявив Сирський.

При цьому він додав, що Стокгольм залишається відданим учасником коаліцій із розвитку повітряних сил, військово-морських сил, безпілотних систем, бронетанкової техніки, розмінування та інформаційних технологій України. 

Головком зазначив, що Кремль не має наміру припиняти наступальні дії, хоча й зазнає значних втрат на полі бою, які вже три місяці поспіль перевищують поповнення російської армії. 

«Поінформував головнокомандувача Збройних сил Швеції про оперативну обстановку на активному фронті завдовжки 1200 км та про потреби Збройних сил України в озброєнні та військовій техніці», – додав Сирський.

Нагадаємо, останніми тижнями російські війська активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту. Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди перевищила показники однієї з найнапруженіших ділянок фронту – району Покровська. Аналітики відзначають, що упродовж перших десяти днів березня російські сили провели близько 1400 атак на різних ділянках лінії фронту.

«Главком» також писав, що Швеція вдруге за тиждень затримала судно тіньового флоту РФ. У Балтійському морі біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I, який підозрюють у причетності до так званого тіньового флоту Росії. За даними шведської берегової охорони, 228-метровий танкер формально ходив під прапором Коморських островів, однак правоохоронці підозрюють, що судно використовує чужий прапор.

Теги: Олександр Сирський війна Швеція

