Лукашенко пригрозив Україні та Європі «Орєшніком»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Лукашенко пригрозив Україні та Європі «Орєшніком»
Лукашенко відреагував на заяву Зеленського про російські ракети
фото: Белта

Самопроголошений лідер Білорусі: Щоб не вдарив «Орєшнік», не лізьте до нас

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Белта».

Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

«Це навіть не привід для новин. Це справжня дурість, і про це говорять дурні. Я не кажу, що ми завтра запустимо цей «Орєшнік» по Вільнюсу, Варшаві чи Києву. Боже збав. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не вдарив «Орєшнік», не лізьте до нас. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Давайте по-людськи вирішувати питання», – сказав самопроголошений президент.

Лукашенко додав: «Нехай вважають законною ціллю. Вони ж обурювалися, плакали, зараз притихли – те, що я вважаю законною ціллю для Збройних сил Білорусі. Не погрожую. Щоб вони знову це не вихопили і не почали. Ви що, думаєте, якщо вони законною ціллю вважатимуть об'єкти на території Білорусі, я буду спати і спостерігати. 70 км можу, 200 км. У нас є чим дістати. Тому я б їм радив не брязкати язиком і не гавкати. Вважають «Орєшнік» законною ціллю – будь ласка».

Наприкінці лютого Зеленський заявив, що «Орєшнік» в Білорусі має бути законною ціллю для країн НАТО.

До слова, очільник білоруського Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь розмістила у себе ракетний комплекс «Орєшнік» через «агресію Заходу».

