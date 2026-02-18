Головна Скотч Життя
«Пішов на плаху». Композитор Злотник пояснив, чому йому шкода Зеленського 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Злотник не зрозумів рішення Володимира Зеленського піти у президенти
За словами Злотника, рішення успішного актора Зеленського піти у президенти, було для нього загадкою

Народний артист України та композитор Олександр Злотник заявив, що йому стало шкода Володимира Зеленського після обрання його президентом. Свою думку артист пояснив в інтерв’ю Дмитру Гордону, розповідає «Главком».

За словами Злотника, рішення Зеленського піти у президенти, було для нього загадкою. «Мені було навіть шкода. Такий талант зникає, куди він себе кидає. Ну, мабуть, він розумів, що ось прийшов його час, який треба покласти на плаху. Своє я, своє майбутнє і так далі в ім'я іншого чогось. Ну те як він зараз бореться за виживання України. Я не знаю хто ще зміг би так відстоювати та боротися за Україну за її позицію та цілісність», – висловився композитор.

Крім президентства, Олександр Злотник прокоментував медійну діяльність Зеленського. «На мою думку, дуже талановитий актор. Мені неймовірно подобалися фільми, де він приймав участь. Я дуже симпатизував йому як акторові», – зізнався Олександр Злотник.

Олександр Злотник також розповів, що йому довелося слухати співи Януковича. За словами Злотника, експерезидент-втікач Віктор Янукович любив співати в караоке. Олександр Злотник згадав, як Янукович зізнався йому, що він хоче співати та виконати пісню для своєї мами. 

До слова, 20 травня 2019 року Володимир Зеленський офіційно став президентом України, склавши присягу. Наступного дня розпустив Верховну Раду 8-го скликання. Того ж місяця вперше відвідав українських військових на Луганщині. Володимир Олександрович став наймолодшим президентом в історії України, проте саме часи його правління спіткали найважчі випробування як для України, так і для її лідера. 

