Чи може Україна віддати Росії території в обмін на мир? Дипломат розтлумачив норми Конституції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чи може Україна віддати Росії території в обмін на мир? Дипломат розтлумачив норми Конституції
На думку Безсмертного, територіальна цілісність не може бути предметом переговорів як елемент компромісу
Навіть загальнонаціональний референдум не може бути механізмом легалізації територіальних поступок

Жоден орган влади в Україні – ані президент, ані парламент, ані народ на референдумі – не має повноважень ухвалювати рішення про відчуження частини території держави. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» заявив дипломат і політик Роман Безсмертний, коментуючи дискусії щодо можливих умов мирної угоди з Росією.

За словами Безсмертного, Конституція містить пряму заборону на подібні рішення.

«Стаття 2 Конституції чітко визначає: територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Стаття 17 покладає на державу обов’язок захищати суверенітет і територіальну цілісність. Жоден орган влади не має права цим «гендлювати», – наголосив Безсмертний.

Він підкреслив, що навіть загальнонаціональний референдум не може бути механізмом легалізації територіальних поступок.

«Референдум може стосуватися питань розширення території, наприклад вступу нових суб’єктів. Але відторгнення частини державної території – це пряме порушення Основного закону. Такої компетенції немає ні в парламенту, ні в президента, ні в народу на референдумі», – зазначив дипломат.

Безсмертний також звернув увагу, що в умовах воєнного стану внесення змін до Конституції є неможливим. А отже будь-які розмови про формалізацію територіальних поступок суперечать чинному правовому полю.

«У період воєнного стану Конституція не може бути змінена. Тому всі спроби винести питання територій у політичну площину — це або юридична неграмотність, або свідоме маніпулювання», – заявив він.

На думку Безсмертного, територіальна цілісність не може бути предметом переговорів як елемент компромісу.

«Територія – це не предмет торгу. Це основа державності. І жоден мандат, отриманий на виборах чи референдумі, не дає права порушувати конституційні засади», – підсумував політик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання. 

До слова, аналітики попереджають: наполеглива вимога Москви передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою «зберегти обличчя». Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході. 

Теги: обмін парламент суверенітет президент Україна Володимир Зеленський референдум Роман Безсмертний Конституція

