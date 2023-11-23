Вибори у Нідерландах: перемагає партія, що виступає проти підтримки України

Явка виборців склала 77,8%

На парламентських виборах у Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів. Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS.

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Попередній прогноз, заснований на 98% підрахованих голосів, показує, що PVV отримала 37 місць у парламентів – на два більше, ніж передбачав екзитпол. І це на 20 місць більше, ніж партія має у парламенті зараз. За нею йде альянс «Ліво-зелених» і лейбористів (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом із 25 місцями.

Народна партія за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єра Марка Рютте, яку нині повела на вибори Ділан Єшильгоз-Зегеріус, може розраховувати на 24 місця.

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Новоутворена політична партія «Новий суспільний договір» (NSC) на чолі з Пітером Омцігтом здобуває 20 мандатів.

Новий «Союз фермерів-громадян» (BBB), утворений на тлі фермерських протестів у Нідерландах, може розраховувати на сім мандатів.

Усі партії з нинішньої коаліції з VVD суттєво погіршили результати: «Демократія 66» (D66) отримує дев'ять мандатів, «Християнсько-демократичний заклик» (CDA) – п’ять, а «Християнський союз» (CU) – три місця.

Явка виборців склала 77,8%.

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Після виборів на Нідерланди очікує тривалий процес утворення коаліції.

Рютте, який керував країною останні 10 років, залишатиметься на посаді до початку повноважень нового уряду, ймовірно, у першій половині 2024 року.

Раніше повідомлялося, що лідера партії із Нідерландів вдарили пляшкою пива перед виборами.