Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у Нідерландах: перемагає партія, що виступає проти підтримки України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибори у Нідерландах: перемагає партія, що виступає проти підтримки України
Лідер партії PVV Герт Вілдерс під час оголошення результатів екзит-полу
фото: Reuters

Явка виборців склала 77,8%

На парламентських виборах у Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів. Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS.

Попередній прогноз, заснований на 98% підрахованих голосів, показує, що PVV отримала 37 місць у парламентів – на два більше, ніж передбачав екзитпол. І це на 20 місць більше, ніж партія має у парламенті зараз. За нею йде альянс «Ліво-зелених» і лейбористів (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом із 25 місцями. 

Народна партія за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єра Марка Рютте, яку нині повела на вибори Ділан Єшильгоз-Зегеріус, може розраховувати на 24 місця. 

Новоутворена політична партія «Новий суспільний договір» (NSC) на чолі з Пітером Омцігтом здобуває 20 мандатів. 

Новий «Союз фермерів-громадян» (BBB), утворений на тлі фермерських протестів у Нідерландах, може розраховувати на сім мандатів.

Усі партії з нинішньої коаліції з VVD суттєво погіршили результати: «Демократія 66» (D66) отримує дев'ять мандатів, «Християнсько-демократичний заклик» (CDA) – п’ять, а «Християнський союз» (CU) – три місця.

Явка виборців склала 77,8%.

Після виборів на Нідерланди очікує тривалий процес утворення коаліції.

Рютте, який керував країною останні 10 років, залишатиметься на посаді до початку повноважень нового уряду, ймовірно, у першій половині 2024 року.

Раніше повідомлялося, що лідера партії із Нідерландів вдарили пляшкою пива перед виборами.

Теги: Нідерланди вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рютте вважає, що Брюссель має зменшете свої витрати
Прем'єр Нідерландів поскаржився на збільшення бюджету ЄС через Україну
27 жовтня, 08:41
До Нідерландів приїздять українські біженці з інших країн Європи
Серед українських біженців у Нідерландах побільшало чоловіків
7 листопада, 09:14
Політик Тьєррі Боде оговтується після нападу у барі
Лідера партії із Нідерландів вдарили пляшкою пива перед виборами (відео)
21 листопада, 08:58

Політика

Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7356
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua