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Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   
Медведєв привіз послання від Путіна  
фото з відкритих джерел

Сторони під час зустрічі обговорили можливості стратегічної співпраці між Китаєм та Росією 

Китайський лідер Сі Цзіньпін зустрівся із заступником секретаря ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим та висловив занепокоєння з приводу війни між Росією та Україною. Як пише Reuters, Сі пропонує врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Під час розмови з Медведєвим Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує ідею вирішувати кризу політичними засобами. Додамо, що у Пекін експрезидент РФ та поплічник диктатора приїхав на запрошення комуністичної партії КНР.  

Сторони під час зустрічі обговорили можливості стратегічної співпраці між Китаєм та Росією.

Китайські ЗМІ також зазначають, що Медведєв передав Сі Цзіньпіну послання від Путіна. Про що в ньому йшлося, не повідомляється. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 21 по 27 грудня Китай та Росія проведуть спільні воєнно-морські навчання. Мета – «укріплення воєнно-морських відносин між країнами». 

До слова, лідер КНР Сі Цзіньпін стурбований низкою провалів росіян у війні проти України.

Теги: путін конфлікт Сі Цзіньпін партії Китай

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