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Режиму Кіма прийде кінець. Пентагон відреагував на ядерні провокації КНДР

Альона Боженко
glavcom.ua
Режиму Кіма прийде кінець. Пентагон відреагував на ядерні провокації КНДР
Ллойд Остін прокоментував ядерні провокації КНДР
фото із відкритих джерел

Ллойд Остін закликав Північну Корею «почати серйозний діалог»

Глава Пентагону Ллойд Остін провів зустріч зі своїм південнокорейським колегою Лі Чон Супом. Під час зустрічі Остін сказав, що будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників є неприпустимою. Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, глава Пентагону заявив, що у випадку використання Пхеньяном ядерної зброї, режиму Кім Чен Ина «прийде кінець».

«Будь-яка ядерна атака проти Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів, включаючи використання нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною та призведе до кінця режиму Кіма», – заявив очільник Пентагону.

Обидва міністри заявили, що вони стурбовані нещодавніми ракетними запусками з боку КНДР. Остін закликав Північну Корею «припинити таку діяльність і почати серйозний діалог».

При цьому він підкреслив, що Пентагон наразі не планує змінювати свою позицію у регіоні.

Нагадаємо, 2 листопада Корейська народно-демократична республіка (КНДР) вперше в історії розділеного півострова запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю. Президент Південної Кореї назвав цей інцидент «по суті вторгненням».

Також 3 листопада Північна Корея запустила кілька ракет, в тому числі одну міжконтинентальну балістичну ракету, яка під час польоту зазнала невдачі. 

Раніше повідомлялося, що Північна Корея провела серію ракетних випробовувань для того, щоб імітувати удари ядерною зброєю по Південній Кореї. За словами офіційних осіб у Сеулі, КНДР запускала ракети, щоб попередити Південну Корею після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Також КНДР на законодавчому рівні зафіксувала, що є ядерною державою.

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея Південна Корея президент Пентагон кордон

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