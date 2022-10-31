До Європи зі США прибуде ударна група кораблів із винищувачами
Судна стануть на якір на базі в Портсмуті
У середині листопада до Європи прибуде ударна група кораблів ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Gerald Ford. Про це повідомляє UK Defence Journal.
Судна стануть на якір на базі в Портсмуті, що на півдні Англії.
На борту авіаносця перебувають 90 літаків і гелікоптерів, зокрема новітні винищувачі F-35C.
Разом із USS Gerald Ford до Великої Британії прибудуть декілька есмінців, ракетний крейсер та ударний атомний підводний човен.
Нагадаємо, Росія 26 жовтня провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.
Зазначимо, це уже другі ядерні навчання Росії у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.
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