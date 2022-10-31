Головна Світ Соціум
search button user button menu button

До Європи зі США прибуде ударна група кораблів із винищувачами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До Європи зі США прибуде ударна група кораблів із винищувачами
На борту авіаносця перебувають 90 літаків і гелікоптерів
фото з відкритих джерел

Судна стануть на якір на базі в Портсмуті

У середині листопада до Європи прибуде ударна група кораблів ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Gerald Ford. Про це повідомляє UK Defence Journal.

Судна стануть на якір на базі в Портсмуті, що на півдні Англії.

На борту авіаносця перебувають 90 літаків і гелікоптерів, зокрема новітні винищувачі F-35C.

Разом із USS Gerald Ford до Великої Британії прибудуть декілька есмінців, ракетний крейсер та ударний атомний підводний човен.

Нагадаємо, Росія 26 жовтня провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Зазначимо, це уже другі ядерні навчання Росії у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

Читайте також: 

Теги: США Європа війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США нададуть Україні супутникові антени
Вперше Україна отримає від США супутникові антени для зв'язку на полі бою
28 жовтня, 20:43
ЗСУ отримають засоби військового супутникового зв’язку, не пов’язані зі Starlink
Новий пакет військової допомоги Україні: що США підготували для ЗСУ
28 жовтня, 19:37
B83 – це термоядерна гравітаційна бомба змінної потужності
США знімуть з озброєння найпотужнішу ядерну бомбу
28 жовтня, 12:10

Соціум

Обвал мосту в Індії. Щонайменше 140 загиблих, триває пошукова операція (відео)
Обвал мосту в Індії. Щонайменше 140 загиблих, триває пошукова операція (відео)
До Європи зі США прибуде ударна група кораблів із винищувачами
До Європи зі США прибуде ударна група кораблів із винищувачами
Обвал мосту в Індії. Кількість жертв збільшилася
Обвал мосту в Індії. Кількість жертв збільшилася
У Росії депутат збив дитину та залишив її помирати на дорозі (відео)
У Росії депутат збив дитину та залишив її помирати на дорозі (відео)
У Москві через негоду сталося кілька масштабних ДТП (відео)
У Москві через негоду сталося кілька масштабних ДТП (відео)
У Празі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України (відео)
У Празі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал
44K
Хто зробив Володю фашистом. Філософ, на якого молиться Путін
17K
Показання лічильника: «Нафтогаз» звернувся до споживачів із важливим поясненням
14K
У Херсоні прогриміли вибухи
13K
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
10K
Українців не зламати. Експерти росТБ визнали злочини Путіна проти мирного населення

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту