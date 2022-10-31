До Європи зі США прибуде ударна група кораблів із винищувачами

На борту авіаносця перебувають 90 літаків і гелікоптерів

Судна стануть на якір на базі в Портсмуті

У середині листопада до Європи прибуде ударна група кораблів ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Gerald Ford. Про це повідомляє UK Defence Journal.

Судна стануть на якір на базі в Портсмуті, що на півдні Англії.

На борту авіаносця перебувають 90 літаків і гелікоптерів, зокрема новітні винищувачі F-35C.

Разом із USS Gerald Ford до Великої Британії прибудуть декілька есмінців, ракетний крейсер та ударний атомний підводний човен.

Нагадаємо, Росія 26 жовтня провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Зазначимо, це уже другі ядерні навчання Росії у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.