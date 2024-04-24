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Посол показала, як республіканці в Палаті представників підтримували Україну з 2022 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Посол показала, як республіканці в Палаті представників підтримували Україну з 2022 року
фото: ukr.embassy.usa

Під час останнього голосування за допомогу Україні підтримка з боку республіканців була однією з найвищих

Під час останнього голосування в Палаті представників за допомогу Україні підтримка з боку Республіканської партії була однією з найвищих з 2022 року. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Вона навела дані фінальних голосувань за п’ять законопроєктів у Палаті представників, які передбачали виділення Україні допомоги. За її словами, підтримка серед Республіканської партії за п’ятий пакет більша, ніж за три з чотирьох попередніх голосувань.

Посол показала, як республіканці в Палаті представників підтримували Україну з 2022 року фото 1
фото: Оксана Маркарова
Посол показала, як республіканці в Палаті представників підтримували Україну з 2022 року фото 2
фото: Оксана Маркарова

Так, 20 квітня проти допомоги Україні проголосували 112 республіканців у нижній палаті Конгресу. Менше голосували тільки у травні 2022 року за додаткову допомогу Києву на понад $40 млрд – 57 республіканців.

«Крім того, серед голосів «проти» за фінальний законопроєкт є голоси з причини процедури та інших, а показовим голосування «проти підтримки Україні» є голосування за поправку конгресменки Грін щодо зменшення до нуля всіх статей підтримки – і там цифра ще менша – «за» були 70», – наголосила Маркарова.

Вона запевнила, що посольство України та українська громада у США активно продовжує працювати над збільшенням підтримки через як пряму роботу з Конгресом, так і через регіональну, релігійну, освітню, культурну, експертну дипломатії та активні публічні комунікації.

Нагадаємо, Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу Україні. 80 сенаторів підтримали клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера «про завершення дебатів», яке дозволяє ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою. Проти проголосували 19.

Сенатори матимуть 30 годин для обговорення законопроєкту, після чого буде проведене остаточне голосування. Для ухвалення рішення достатньо простої більшості голосів.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів відклав голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні. Це сталося через кількох республіканців, які скаржаться на неможливість запропоновувати поправки.

До слова, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

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Теги: США партії посольство Сенат США Оксана Маркарова законопроєкт

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