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Соратниця Трампа розповіла, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Соратниця Трампа розповіла, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про допомогу Україні
Законопроєкт про допомогу Україні винесуть на розгляд в прив'язці до допомоги Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Грін, яка виступає проти військової допомоги Києву, зазначила, що допомога Україні та Ізраїлю не повинні бути пов'язані між собою

Спікер Палати представників США Майк Джонсон планує винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні в прив'язці до допомоги Ізраїлю наступного тижня. Про це заявила соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін.

За її словами, на тлі загрози удару по Ізраїлю з боку Ірану, спікер Джонсон міг би винести окремий пакет допомоги Ізраїлю державі на розгляд вже цього тижня, але той нібито притримується логіки єдиного пакету.

«Замість цього, найімовірніше, наступного тижня він пов'яже допомогу Ізраїлю з $60 млрд для України, щоб чинити тиск на членів конгресу з метою змусити їх фінансувати Україну», – вважає соратниця Трампа.

Водночас Грін, яка ініціювала відставку спікера Джонсона та виступає проти військової допомоги Києву, зазначила, що допомога Україні та Ізраїлю не повинні бути пов'язані між собою.

«Не прив'язуйте Україну до Ізраїлю», – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.

Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона. За словами поінформованого джерела, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.

До слова, всесвітньо відомі американські актори, історики, музиканти, активісти закликали Конгрес США схвалити фінансування для України.

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Теги: США фінансування законопроєкт

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