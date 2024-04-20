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Посол повідомила, як швидко США передадуть допомогу Україні після голосування в Конгресі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Посол повідомила, як швидко США передадуть допомогу Україні після голосування в Конгресі
Посла України в США Оксана Маркарова зазначила, що допомога Україні буде надана швидко
фото з відкритих джерел

«Пентагон із нашим Міноборони не переставав щодня працювати над пошуками зброї і такі пакети готуються», – Оксана Маркарова

США за короткий період можуть перейти до постачання Україні озброєнь після ухвалення відповідного закону в Конгресі. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі національного телемарафону.

«Від моменту підпису може минути дуже короткий час до оголошення і його постачання», – сказала Маркарова.

Посол зазначила, що мова йде про дні або тижні.

«Пентагон із нашим Міноборони не переставав щодня працювати над пошуками зброї і такі пакети готуються. Це буде дуже швидко», – заявила Оксана Маркарова.

Нагадаємо, Комітет із регламенту Палати представників США схвалив чотири пакети законопроєктів, запропонованих раніше спікером Майком Джонсоном, про допомогу західним державам, зокрема й Україні.

Як повідомлялося, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

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Теги: гуманітарна допомога військова допомога ЗСУ війна Україна посол США Сенат США

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