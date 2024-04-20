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Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів
Конгрес розглядає питання допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Тепер цей законопроєкт має схвалити Верхня палата Конгресу – Сенат

У Палаті представників Конгресу США проголосували за використання заморожених російських активів для України. Про це відомо з трансляції на сайті Конгресу.

Тепер цей законопроєкт має схвалити Верхня палата Конгресу – Сенат.

Зазначимо, раніше Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію із закликом передати заморожені російські активи на відновлення України.

Наприкінці січня 2024 року в Міністерстві юстиції України заявили, що ЄС акумулює заморожені російські активи, а надприбутки від них може передати Україні. Йшлося про російські активи на 260 млрд євро, 210 із яких заморожені на території Бельгії та Люксембургу.

А 19 березня Bloomberg повідомив, що Євросоюз підготував закон, який дозволить Україні отримати прибутки від заморожених активів РФ уже в липні.

Reuters писав, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель планує запропонувати країнам ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Євросоюзі, для військової підтримки України.

Речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що вилучення доходів від заморожених російських активів для фінансування України призведе до «неминучих збитків» для Євросоюзу та пригрозив «судами на десятиліття».

Нагадаємо, Комітет із регламенту Палати представників США схвалив чотири пакети законопроєктів, запропонованих раніше спікером Майком Джонсоном, про допомогу західним державам, зокрема й Україні.

Як повідомлялося, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

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Теги: закон фінансування Дмитро Пєсков законопроєкт Боррель

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