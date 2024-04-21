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NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США

Наталія Порощук
glavcom.ua
NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США
Марджорі Тейлор Грін та Метт Гетц очолили спроби заблокувати допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Трамп пом’якшив свою опозицію щодо допомоги Україні в останні дні

Голосування Палати представників у суботу про надання американської допомоги Україні стало найяскравішим свідченням того, що принаймні у зовнішній політиці Республіканська партія не повністю підтримує експрезидента Дональда Трампа та його рух «Америка перш за все». Про це повідомляє The New York Times.

Більше республіканців проголосували проти допомоги, аніж за неї.

Журналіст пише, що Трамп пом’якшив свою опозицію щодо допомоги Україні в останні дні. Він також «промовчав» у день голосування, відмовившись тиснути на республіканців.

Але його соратники, такі як Марджорі Тейлор Грін та Метт Гетц, очолили спроби заблокувати допомогу. Ще один прихильник колишнього президента Лорен Боберт висміяла демократів під час голосування, коли вони розмахували українськими прапорами у Палаті представників, пише видання.

Інші республіканці, які підтримали допомогу Україні, такі як конгресмен Ларрі Бакшон, обґрунтовуючи свою позицію, посилалися на президента-республіканця Рональда Рейгана.

Видання пише, що прихильники Трампа показали, наскільки далеко вони готові зайти зі своєю опозицією. 21 із них проголосував проти військової допомоги Ізраїлю.

Республіканець Скотт Перрі, лідер радикальної правої фракції Свободи, заявив, що голосував проти пакета допомоги Ізраїлю, оскільки він включав гуманітарну допомогу Газі.

Журналіст зазначає, що положення законопроєкту про передачу допомоги Україні без жодних умов є поразкою для Трампа. Адже останніми днями він виступав за будь-яку допомогу лише у вигляді позики, «а не просто подарунку», проте марно.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів та підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю.

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Теги: законопроєкт війна Україна США

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