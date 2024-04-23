Сенат відклав голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні – The Guardian

Голосування відклали через республіканців, які забажали внести до законопроекту поправки

Сенат Сполучених Штатів відклав голосування щодо законопроекту про допомогу Україні. Це сталося через кількох республіканців, які скаржаться на неможливість запропоновувати поправки, пише The Guardian.

Йдеться про сенатора Еріка Шмітта і Майка Лі – вони звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що він фактично проштовхнув свою версію законопроєкту «з мінімальними дебатами і, можливо, без поправок». На думку Лі, фінансування України є «непопулярним». З ним погодився незалежний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс та висловив бажання запропонувати дві поправки, одна з яких гарантує, що грошей на «військову машину» Ізраїлю не буде.

Друга пропозиція Сандерса – зняття блокування грошей на допомогу Близькосхідному агентству ООН для допомоги біженцям і організації робіт, в яке «проникли терористи ХАМАС» та розкрадають кошти. «Депутати можуть погоджуватися зі мною або не погоджуватися з цими питаннями, але вони повинні бути проголосовані», – наголосив він.

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

До відома, президент США Джо Байден провів телефонні розмови щодо допомоги Україні із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Байден у розмові із Зеленським запевнив, що його адміністрація швидко надасть нові пакети допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.