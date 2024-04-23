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Сенат США провів процедурне голосування щодо допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сенат США провів процедурне голосування щодо допомоги Україні
Сенатори матимуть 30 годин для обговорення законопроєкту, після чого буде проведене остаточне голосування
фото: Reuters

Рішення дозволить провести швидке обговорення законопроєкту протягом 30 годин

Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу Україні. Про це стало відомо з трансляції.

80 сенаторів підтримали клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера «про завершення дебатів», яке дозволяє ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою. Проти проголосували 19.

Сенат США провів процедурне голосування щодо допомоги Україні фото 1

Сенатори матимуть 30 годин для обговорення законопроєкту, після чого буде проведене остаточне голосування. Для ухвалення рішення достатньо простої більшості голосів.

Перед цим сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, яка могла б затягнути розгляд законопроєкту, але її відхилили простою більшістю. 

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів відклав голосування щодо законопроекту про допомогу Україні. Це сталося через кількох республіканців, які скаржаться на неможливість запропоновувати поправки.

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

До слова, президент США Джо Байден провів телефонні розмови щодо допомоги Україні із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Байден у розмові із Зеленським запевнив, що його адміністрація швидко надасть нові пакети допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.

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Теги: США Сенат США фінансування

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