Посол України пояснив, чому наші біженці не затримуються у Сербії

Український дипломат розповів про труднощі працевлаштування наших громадян у Сербії

У Сербії, як і у всій Європі діє режим тимчасового захисту для українців. Але є певні проблеми з роботою для наших громадян. Про це в інтерв’ю «Главкому» зауважив посол України у Сербії Володимир Толкач.

Толкач зазначає, що українці із тимчасовим захистом можуть вільно перебувати та працювати на сербській території.

«Є певні труднощі з роботою для наших громадян, оскільки в країні в цілому є проблема із працевлаштуванням. Ці десятки тисяч людей мають роботу, це ті люди, які змогли її знайти і задоволені. Знаю, наприклад, в Iкеа наші люди працюють, наші люди вчать сербську мову. 5 тис. – це ті, які приїхали і оселилися в Сербії після початку широкомасштабної агресії», – розповідає Володимир Толкач.

Посол також розповів, що більшість українців, які прибувають до Сербії, використовують цю країну як транзит, їдуть до інших балканських країн, тут не затримуються.

«Там, де атмосфера більш гостинна, скажімо так. На першому етапі російського вторгнення у 2022 році були серби, які малювали «Z» на автомобілях з українськими номерами. Сьогодні, у порівнянні з росіянами, кількість наших співвітчизників тут геть незначна. Натомість росіяни Сербію вибирають найбільше серед інших балканських країн. На цьому тлі Вучич навіть заявляв у лютому 2024 року, що ставлення росіян, котрі перебувають у Сербії, до Путіна набагато гірше, ніж в українців», – розповів Толкач.

За словами дипломата, зараз українці можуть легко інтегруватися у сербське суспільство. Та варто пам’ятати, що інтеграція впливатиме потім на їхнє рішення про повернення до України.

Нагадаємо, лідер Сербії Александар Вучич нещодавно заявив, що Белград може відіграти роль посередника у переговорах Путіна і Трампа. Посол України у Сербії Володимир Толкач в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що особисто він не бачить необхідності в переговорах Путіна і Трампа у Белграді.

Також за час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно, але все ж таки змінюватися на нашу користь. Загалом Сербія сприймає нас як дружню слов’янську країну попри те, що жителі країни не повністю розуміють причину російської агресії.

До слова, Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР.