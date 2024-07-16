Посол України в Туреччині: Є список компаній, які готові зайти на український ринок

Посол: «У нас уже створена відповідна правова база, підписано відповідні двосторонні документи, налагоджено співпрацю з деякими третіми країнами, зокрема Японією і Францією»

Турецькі компанії зацікавлені у відбудові житла, доріг, мостів, об’єктів критичної інфраструктури

На український ринок вже готові зайти турецькі компанії, аби працювати задля відновлення країни. Деякі з них вже діють у цьому напрямку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

За його словами, насамперед мова йде про компанії у сфері інфраструктури, відбудови житла, доріг, мостів, будівництва соціальних будівель та об’єктів критичної інфраструктури.

«У нас уже створена відповідна правова база, підписано відповідні двосторонні документи, налагоджено співпрацю з деякими третіми країнами, зокрема Японією і Францією», – зауважив Боднар. Посол додав, що значні перспективи можуть відкритися у разі залучення Туреччини з її потенціалом до реалізації проектів в рамках Ukraine Facility Fund.

До слова, Туреччина працює над відновленням Чорноморської зернової ініціативи. Президент Туреччини наголосив, що його країна готова до будь-якої ініціативи, зокрема посередництва, щоб «закласти основу для миру».

Також Україна та Туреччина домовилися про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони. «Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Тож дякуємо за підтримку та співпрацю», – наголосила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Також Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.