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Туреччина братиме участь у реабілітації українських військових

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Туреччина братиме участь у реабілітації українських військових
Міноборони запустило пілотний проєкт із реабілітації військовослужбовців
фото: Pexels

Туреччина співпрацюватиме із Україною у секторі реабілітації військових

Україна та Туреччина домовилися про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони.

«Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Тож дякуємо за підтримку та співпрацю», – наголосила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Посадовиця також нагадала, що нещодавно Міноборони запустило пілотний проєкт із реабілітації військовослужбовців – його основним завданням є створення ефективного реабілітаційного простору. До нього долучать цивільних, військових, заклади охорони здоров’я, соціальні служби та органи місцевого самоврядування.

Також Міноборони планує розробити ефективний маршрут пацієнта, який базуватиметься на прогнозі його подальшого лікування та реабілітації, а також визначатиме профільні заклади згідно з особливостями травм і захворювань.

Раніше Кабмін прийняв постанову, яка полегшує процес виїзду українських військовослужбовців на лікування за кордон. Відтепер медзаклади, у яких лікуються або проходять реабілітацію українські захисники, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон.

Повідомлялось, що Міністерство оборони України й всеукраїнський проєкт Recovery підписали меморандум щодо реконструкції найбільшого реабілітаційного центру для військовослужбовців. Місце розташування майбутнього проєкту не розголошується з міркувань безпеки. Заклад зможе надавати допомогу понад 100 захисникам та захисницям одночасно.  

Нагадаємо, що центр Superhumans на Львівщині пропонує безплатне лікування захисників і реабілітацію повного циклу, а також протезування. 

Фахівці госпіталю спеціалізуються на багатьох напрямках. Нині центр пропонує пересадку шкіри чи частин лицьового черепа, імплантацію зубів, реконструкцію носа, пазух, очниць та повне естетичне відновлення обличчя захисникам, які отримали травми у щелепно-лицьовій ділянці. Лікування буде проводитись у Винниках (біля Львова) командою французьких фахівців.

«Главком» розповідав про те, як лікують захисників і захисниць у столичному центрі реабілітації та які незвичні методи використовують. 

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Теги: Україна військові Міноборони Туреччина

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