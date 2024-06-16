Саміт миру. Названо країни, які пожалкували про відсутність РФ

15 червня у Швейцарії відбувся перший день історичного Глобального саміту миру, організованого Україною

Туреччина, Саудівська Аравія та Кенія відзначили відсутність Росії на Саміті миру як перешкоду

Туреччина, Саудівська Аравія та Кенія вважають, що для досягнення значного прогресу потрібна участь Росії у Саміті миру. Про це повідомляє Reuters.

«Також мушу відзначити, що цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат, якби в залі була присутня інша сторона конфлікту – Росія», – заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд сказав, що переговори, які будуть викликати довіру, потребуватимуть «важкого компромісу».

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбувається 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.