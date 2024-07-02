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Посол Росії в ООН Василь Небензя про «мирний план» Трампа: у нього нічого не вийде

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Посол Росії в ООН Василь Небензя про «мирний план» Трампа: у нього нічого не вийде
Небензя сказав, що війна могла закінчитися у квітні 2022 року в Стамбулі
фото з відкритих джерел

Небензя сказав, що «українську кризу не можна вирішити за один день»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе врегулювати війну між Росією та Україною за один день, якщо його знову оберуть президентом. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя сказав, що у Трампа нічого не вийде. Про це пише AP.

Коли його попросили відповісти на заяву ймовірного кандидата від Республіканської партії, Василь Небензя сказав журналістам, що «українську кризу не можна вирішити за один день».

Посол Росії в ООН додав, що війна могла закінчитися у квітні 2022 року в Стамбулі, коли Росія та Україна були «дуже близькі» до угоди. Та звинуватив західних прихильників України в тому, що вони заблокували мирну угоду у квітні 2022 року та закликали Київ продовжувати воювати з Росією.

Нагадаємо, що колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів. При цьому співрозмовник видання зазначив, що Трамп зосередиться на простому повідомленні про те, що він припинить війну, намагаючись залучити американських виборців, які сподіваються на мир.

Також радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував «мирний план» Трампа щодо України та зазначив, що припинення війни з РФ повинне базуватися на міжнародному праві. Він зауважив, що війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності. Адже як він вважає,  заморозити війну на нинішніх лініях фронту було б «дивно».

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Теги: посол росія ООН війна Дональд Трамп Україна

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