Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посольство Росії у Ризі отримало підозрілий пакет

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Посольство Росії у Ризі отримало підозрілий пакет
На місці події працюють пожежники та рятувальники
фото з відкритих джерел

У будівлі нібито виявлено речовину невідомого походження

У середу, 4 січня, в посольстві Росії в Ризі, ймовірно, знайшли речовину невідомого походження. Про це повідомили в Державній пожежно-рятувальній службі Латвії (VUGD), повідомляє Delfi.

У службі пояснили, що о 15:08 в VUGD надійшов виклик на вулицю Незалежності України в Ризі, де в будівлі нібито виявлено речовину невідомого походження.

Наразі на місці події працюють пожежники та рятувальники у співпраці з іншими екстреними службами.

У Державній поліції Латвії порталу Delfi пояснили, що о 13:54 надійшов дзвінок про те, що до посольства Росії може надійти підозрілий пакунок, який містить речовину невідомого походження.

До слова,  у Росії гинуть люди, які надто багато знали про фінанси та військові таємниці Кремля та оточення Путіна.

Зокрема, 26 грудня в Індії загадково загинув депутат-єдинорос Павло Антонов. Він був найбагатшим членом держдуми та відзначив у розкішному готелі Odisha 65-річний ювілей. А за 4 дні до трагедії в цьому ж готелі було знайдено мертвим Володимира Біденова (61 рік), компаньйона Антонова.

30 січня під пітером у селищі Ленінський (де живуть топ-менеджери «Газпрому») знайшли мертвим Леоніда Шульмана (60 років) – голову транспортної служби «Газпром інвест». 25 лютого у цьому ж селищі знайшли труп Олександра Тюлякова (61 рік), заступника гендиректора ЄРЦ «Газпрому» з корпоративної безпеки.

18 квітня у Москві було вбито Владислава Аваєва (51 рік), віце-президента «Газпромбанку». У квартирі поліція також виявила тіла його дружини Олени та дочки Марії.

20 квітня в Іспанії, на розкішній віллі в місті Льорет-де-Мар, виявили трупи Сергія Протосені (55 років), заступника голови ради директорів компанії «Новатек», його дружини та дочки.

14 вересня на дальньому сході помер владимир Сунгоркін (68 років) головний редактор пропагандистської газети «Комсомольська правда».

24 грудня пішов із життя Олександр Бузаков (67 років), земляк Путіна, який 10 років керував «Адміралтейськими верфями», де випускали підводні човни, з яких «Калібри» летіли в Україну.

25 грудня у госпіталі імені Бурденка помер екс-главком сухопутними військами Росії генерал армії Олексій Маслов (69 років).

Читайте також: Загадкові смерті топ-менеджерів РФ: список за 2022 рік
Теги: війна росія тероризм Рига посольство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Отруєння Саакашвілі: політик звернувся по допомогу до Христо Грозєва
Отруєння Саакашвілі: політик звернувся по допомогу до Христо Грозєва
Посольство Росії у Ризі отримало підозрілий пакет
Посольство Росії у Ризі отримало підозрілий пакет
Саміт Україна – ЄС: Брюссель не підтверджує місце проведення
Саміт Україна – ЄС: Брюссель не підтверджує місце проведення
Путін хворий та незабаром може померти – Буданов
Путін хворий та незабаром може померти – Буданов
Хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка
Хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка
Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі
Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
84K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
31K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
16K
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
14K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
13K
Путін хворий та незабаром може померти – Буданов

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту