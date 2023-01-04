Посольство Росії у Ризі отримало підозрілий пакет

У будівлі нібито виявлено речовину невідомого походження

У середу, 4 січня, в посольстві Росії в Ризі, ймовірно, знайшли речовину невідомого походження. Про це повідомили в Державній пожежно-рятувальній службі Латвії (VUGD), повідомляє Delfi.

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У службі пояснили, що о 15:08 в VUGD надійшов виклик на вулицю Незалежності України в Ризі, де в будівлі нібито виявлено речовину невідомого походження.

Наразі на місці події працюють пожежники та рятувальники у співпраці з іншими екстреними службами.

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У Державній поліції Латвії порталу Delfi пояснили, що о 13:54 надійшов дзвінок про те, що до посольства Росії може надійти підозрілий пакунок, який містить речовину невідомого походження.

До слова, у Росії гинуть люди, які надто багато знали про фінанси та військові таємниці Кремля та оточення Путіна.

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