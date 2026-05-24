Росіяни пошкодили житлові комплекси, розташовані впритул до посольства США (фото)

Лариса Голуб
У Києві через ворожу атаку постраждав житловий комплекс «Зелений острів-2»
Вибухова хвиля понівечила 25-поверхівки біля американського посольства

Під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці, інформує «Главком».

Руйнувань зазнали житлові комплекси «Зелений острів-1» та «Зелений острів-2». Обидва комплекси розташовані на вулиці Ігоря Сікорського у Шевченківському районі і фактично впритул межують із територією дипломатичного представництва Сполучених Штатів Америки.

У 25-поверхових житлових будинках вибуховою хвилею масово винесло вікна, пошкоджено скління балконів та лоджій, а також понівечено фасадні елементи споруд. Уламками збитих повітряних цілей посікло прибудинкову територію та припарковані автомобілі мешканців.

Інформація про точну кількість постраждалих серед жителів пошкоджених висоток наразі уточнюється міською владою.

Зауважимо, цей інцидент став ще одним свідченням того, що російські повітряні удари створюють пряму загрозу для іноземних дипломатичних місій у Києві. Окрім пошкодження двох великих житлових комплексів біля американського представництва, під час цієї ж нічної атаки втретє постраждала будівля посольства Азербайджану в Україні, де вибуховою хвилею вибило вікна та понівечило фасад.

Нагадаємо, загалом у столичному регіоні зафіксовано пошкодження на понад 50 локаціях. Зокрема, цієї ночі ворог застосував експериментальну балістичну ракету «Орєшнік», яка поцілила по Білій Церкві. У самому Києві руйнувань зазнали житлові будинки, торговий центр, ринок на Лук'янівці, будівлі Національного художнього музею та музею «Чорнобиль», який уже особисто відвідав Президент Володимир Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців та світової спільноти за підсумками однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії з початку повномасштабного вторгнення. Глава держави оприлюднив актуальні дані щодо кількості жертв, деталізував арсенал, який використав ворог, та різко прокоментував чергові погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна.

