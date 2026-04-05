Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску

Сибіга назвав це «важливим» кроком для зміцнення партнерства між країнами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з главою МЗС Сирії Асаад Хасан аш-Шейбані, за підсумками яких сторони домовилися найближчим часом відкрити посольства в Києві та Дамаску. Про це йдеться у пресслужбі МЗС, передає «Главком».

«Ми домовилися найближчим часом відкрити посольства в Києві та Дамаску – важливий крок у зміцненні нашого партнерства», – написав Сибіга на сторінці Х.

Під час переговорів сторони зосередилися на питаннях безпеки, наголосивши на взаємозв’язку стабільності Європи та Близького Сходу.

Також обговорили розвиток логістики й торговельних маршрутів, продовольчу безпеку (зокрема ініціативу «Зерно з України»), зростання двосторонньої торгівлі та перспективи її розширення. Окрему увагу приділили гуманітарній та освітній співпраці.

До слова, президент України Володимир Зеленський відвідав Сирію з офіційним візитом та провів перемовини з президентом країни Ахмедом аш-Шараа в Дамаску.

Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки й перспективи її зміни до кращого. Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку суспільствам.

У Дамаску також відбувся важливий раунд переговорів за участю України, Сирії та Туреччини, під час якого сторони обговорили безпекові, енергетичні та економічні питання, а також подальшу співпрацю задля стабільності в регіоні та відновлення після війни.