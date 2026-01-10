Головна Світ Політика
NYT: Родовище літію на Кіровоградщині передають у розробку другу Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
NYT: Родовище літію на Кіровоградщині передають у розробку другу Трампа
Президент Трамп та його друг Рональд Лаудер знайомі з університетських часів
фото з відкритих джерел

Родовище літію «Добра» на Кіровоградщини є одним із найбільших у Європі

Україна обрала переможця тендеру на розробку стратегічного родовища літію «Добра», розташованого в Кіровоградській області. Як повідомляє The New York Times, право на видобуток отримає консорціум, до складу якого входить американський мільярдер Рональд Лаудер – давній друг і соратник президента США Дональда Трампа, передає «Главком».

Окрім Лаудера, учасником консорціуму є енергетична компанія TechMet. Частка в цій фірмі належить американській урядовій корпорації DFC, що підкреслює пряму зацікавленість Вашингтона в проєкті.

Урядова комісія України заявила, що конкурс був неупередженим. За словами посадовців, консорціум набрав найбільшу кількість балів, виконавши всі ключові критерії та запропонувавши інвестиції, що значно перевищують мінімальні $179 млн.

Родовище «Добра» (ділянки Станкувате та Надія) є одним із найбільших у Європі. Його запаси оцінюють у 80-105 млн тонн руди, що є критично важливим для світового виробництва акумуляторів для електромобілів.

Рональд Лаудер – спадкоємець косметичної імперії Estée Lauder та впливовий спонсор Республіканської партії. Відомо, що він знайомий із Трампом з університетських років і саме він подав президенту ідею щодо придбання Гренландії.

Повідомлялося, що Україна та США готуються до підписання масштабної угоди про «процвітання», яка передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для реконструкції української економіки. Як повідомляє The Telegraph, фінальне узгодження деталей плану має відбутися під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За інформацією джерел, цей документ є ключовим розділом оновленої пропозиції США щодо завершення війни. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поділився своїм баченням переговорного процесу між Україною та Росією. 

За його словами, наразі спостерігається готовність до діалогу з обох сторін, хоча раніше він стикався з відмовами як від Володимира Путіна, так і від Володимира Зеленського.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський може провести чергові переговори з Дональдом Трампом найближчими днями. Як повідомляє видання Axios, головною метою зустрічі є остаточне узгодження та підписання документа про довгострокові гарантії безпеки для України.

Теги: Дональд Трамп Кіровоградщина Рональд Лаудер родовище

