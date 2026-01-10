Головна Світ Політика
search button user button menu button

США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
фото: Джо Рейдла/Getty Images

Підписання має статися за участі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Давосі

Україна та США готуються до підписання масштабної угоди про «процвітання», яка передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для реконструкції української економіки. Як повідомляє The Telegraph, фінальне узгодження деталей плану має відбутися під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає «Главком».

За інформацією джерел, цей документ є ключовим розділом оновленої пропозиції США щодо завершення війни. Спочатку український президент планував візит до Вашингтона наступного тижня, проте європейські партнери порадили обрати форум у Давосі як більш сприятливий майданчик для зустрічі з Трампом.

Основні напрямки та цілі угоди:

  • план розрахований на десятиліття і включає комбінацію позик, грантів та прямих інвестицій від приватного сектору;
  • Зеленський зазначив, що угода сприятиме створенню робочих місць і поверненню нормального життя в країну;
  • Київ розраховує зацікавити Вашингтон участю у великих післявоєнних проектах. Це, на думку української сторони, має стати стимулом для Трампа надати Україні надійні та конкретні гарантії безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поділився своїм баченням переговорного процесу між Україною та Росією. 

За його словами, наразі спостерігається готовність до діалогу з обох сторін, хоча раніше він стикався з відмовами як від Володимира Путіна, так і від Володимира Зеленського.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський може провести чергові переговори з Дональдом Трампом найближчими днями. Як повідомляє видання Axios, головною метою зустрічі є остаточне узгодження та підписання документа про довгострокові гарантії безпеки для України.

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звільнені білоруські опозиціонери
Звільненні білоруські опозиціонери розповіли про своє ув’язнення
14 грудня, 2025, 20:33
Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві
19 грудня, 2025, 17:32
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели
21 грудня, 2025, 03:56
Президент України Володимир Зеленський пояснив механізм відбудови країни в межах майбутньої мирної угоди
За чий рахунок буде відбудова України. Зеленський пояснив, чому в мирній угоді нема слова «репарації»
24 грудня, 2025, 10:15
Трамп провів реконструкцію в мистецькому центрі Кеннеді
Трамп перейменує мистецький центр Кеннеді на свою честь. Реакція Конгресу
29 грудня, 2025, 08:42
Трамп назвав нагороду «дійсно несподіваною та дуже цінною»
Нетаньягу пообіцяв Трампу Ізраїльську премію миру
30 грудня, 2025, 06:23
Президент зустрівся з Олександром Покладом та Денисом Килимником
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
5 сiчня, 15:18
Фрідріх Мерц розмовляє з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом у Берліні у грудні 2025 року
Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України
6 сiчня, 05:19
Трамп та Зеленський поговорять із європейськими лідерами
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
28 грудня, 2025, 17:44

Політика

WSJ: Боротьба за владу у Венесуелі розгорнулася у США
WSJ: Боротьба за владу у Венесуелі розгорнулася у США
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
Трамп знову пригрозив Ірану втручанням у разі розправ над протестувальниками
Трамп знову пригрозив Ірану втручанням у разі розправ над протестувальниками
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
Трамп має китайську проблему у Венесуелі: пояснення AP
Трамп має китайську проблему у Венесуелі: пояснення AP

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua