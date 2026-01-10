США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 

Підписання має статися за участі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Давосі

Україна та США готуються до підписання масштабної угоди про «процвітання», яка передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для реконструкції української економіки. Як повідомляє The Telegraph, фінальне узгодження деталей плану має відбутися під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає «Главком».

За інформацією джерел, цей документ є ключовим розділом оновленої пропозиції США щодо завершення війни. Спочатку український президент планував візит до Вашингтона наступного тижня, проте європейські партнери порадили обрати форум у Давосі як більш сприятливий майданчик для зустрічі з Трампом.

Основні напрямки та цілі угоди:

план розрахований на десятиліття і включає комбінацію позик, грантів та прямих інвестицій від приватного сектору;

Зеленський зазначив, що угода сприятиме створенню робочих місць і поверненню нормального життя в країну;

Київ розраховує зацікавити Вашингтон участю у великих післявоєнних проектах. Це, на думку української сторони, має стати стимулом для Трампа надати Україні надійні та конкретні гарантії безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поділився своїм баченням переговорного процесу між Україною та Росією.

За його словами, наразі спостерігається готовність до діалогу з обох сторін, хоча раніше він стикався з відмовами як від Володимира Путіна, так і від Володимира Зеленського.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський може провести чергові переговори з Дональдом Трампом найближчими днями. Як повідомляє видання Axios, головною метою зустрічі є остаточне узгодження та підписання документа про довгострокові гарантії безпеки для України.