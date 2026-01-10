Трамп знову пригрозив Ірану втручанням у разі розправ над протестувальниками

Раніше Трамп вже реагував на придушення протестів у Ірані та ообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю

Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу керівництва Ірану через триваючі в країні протести. Під час наради в Білому домі президент США закликав Тегеран утриматися від насильства проти демонстрантів, підкресливши, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп прямо заявив іранським лідерам, що застосування зброї проти власного народу матиме наслідки. Він зазначив, що у разі повторення масових убивств, як це траплялося раніше, США будуть змушені втрутитися. При цьому президент уточнив, що мова не йде про відправку сухопутного контингенту, а про точкові заходи, які будуть болючими для іранського режиму.

Коментуючи внутрішню ситуацію в Ісламській Республіці, американський лідер заявив, що країна має «великі проблеми». За словами Трампа, протестувальники нібито беруть під контроль окремі міста, що раніше здавалося неможливим. Попри такі гучні заяви, президент не назвав конкретних населених пунктів, а підтверджень про захоплення міст демонстрантами наразі немає.

Нагадаємо, в Ірані продовжуються масштабні антиурядові протести. У четвер демонстрації охопили як великі міста, так і сільські регіони. На знак солідарності з протестувальниками масово закриваються ринки та базари. За даними правозахисників із Human Rights Activists, кількість жертв сягнула щонайменше 41 особи, понад 2270 демонстрантів затримано.

Рези Пехлеві, сина покійного шаха Ірану. Він закликав націю виходити на вулиці о 20:00 за місцевим часом (що відповідає 18:30 за київським часом) у четвер, 8 січня та у п'ятницю, 9 січня.

До слова, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати.

Варто зазначити, що масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.