Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами

Президент Колумбії Густаво Петро попередив, що агресивна політика Вашингтона призведе до повної ізоляції США від міжнародної спільноти

Президент Колумбії Густаво Петро в інтерв'ю BBC він назвав США «імперією», а агентів міграційної служби (ICE) порівняв із «нацистськими та фашистськими бригадами», передає «Главком».

Це сталося лише за два дні після того, як лідери провели телефонну розмову, яку Дональд Трамп назвав «великою честю».

Колумбійський лідер звинуватив агентів ICE у вбивствах. Приводом став недавній інцидент у Міннеаполісі, де під час операції федералів загинула жінка (громадянка США). За словами Петра, ICE більше не просто «переслідує латиноамериканців», а несе пряму загрозу життю людей.

Петро назвав реальною можливість військової операції США в Колумбії, що, на його думку, може призвести до громадянської війни. Раніше Трамп натякав на таку можливість після захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Президент Колумбії попередив, що агресивна політика Вашингтона призведе не до домінування у світі, а до повної ізоляції США від міжнародної спільноти.

Попри таку риторику, Дональд Трамп уже офіційно підтвердив, що прийме Густаво Петра у Білому домі в перший тиждень лютого. На порядку денному – критичне зростання виробництва кокаїну в Колумбії та ситуація у Венесуелі.

Варто нагадати, що наразі Густаво Петро перебуває в унікальній дипломатичній ситуації: він має статус підсанкційної особи в США, а його американську візу було анульовано ще восени 2025 року за заклики до американських солдатів «не виконувати накази Трампа».

Раніше міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо заявила, що армія країни повинна захищати територію та суверенітет, якщо США здійснять вторгнення.

«Якщо така агресія станеться, військові повинні захищати національну територію та суверенітет країни», – наголосила Вільявісенсіо. За її словами, згідно з міжнародним правом, держави мають право на законну самооборону.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро війною. За його словами, слідом за Венесуелою саме Колумбія стане наступною країною, на яку Вашингтон націлить свою зброю для боротьби з наркотрафіком.

Згодом Трамп виступив із різкою критикою на адресу керівництва Колумбії, звинувативши владу країни у сприянні виробництву кокаїну. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він назвав президента Колумбії Густаво Петро «хворою людиною», яка невдовзі припинить постачання наркотиків до Штатів.