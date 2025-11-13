Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Знайдено «чорну скриньку» літака, що розбився з 20 військовими Туреччини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Знайдено «чорну скриньку» літака, що розбився з 20 військовими Туреччини
Рятувальники та експертна група на місці катастрофи турецького військового вантажного літака C-130 поблизу кордону з Азербайджаном
фото: Reuters

Літак, ймовірно, почав розпадатися в повітрі через технічні проблеми

На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак з 20 солдатами на борту. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що «чорну скриньку» літака знайдено, а розслідування інциденту триває. Він також зазначив, що пошуки тіла ще одного солдата тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як відомо, Туреччина підтвердила загибель 20 своїх солдатів в результаті катастрофи військово-транспортного літака C-130 в Грузії. Літак, який вилетів з Азербайджану, розбився поблизу кордону з Грузією, залишивши уламки на трав'яному пагорбі. Тіла всіх загиблих, крім одного, вже знайдені.

Літак C-130, який є основним тактичним транспортним засобом для багатьох країн, включаючи Туреччину, розпався під час польоту. За словами аналітиків, відео з місця катастрофи свідчить, що літак, ймовірно, почав розпадатися в повітрі через технічні проблеми.

«На відеозаписі видно, як хвостова частина розділяє паливо, що виходить під час польоту, та паливо, що витікає з клапанів на кінцівках крил, що свідчить про те, що екіпаж, можливо, скидав паливо для аварійної посадки», – сказав колишній спеціаліст з C-130 ВПС США Джаррод Філліпс.

Як пише видання, це найсмертоносніший військовий інцидент у країні-члені НАТО з 2020 року.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, 11 листопада на кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак. Військово-транспортний літак C-130 збройних сил Туреччини впав на грузинській території, за п’ять кілометрів від кордону з Азербайджаном у муніципалітеті Сігнагі. Азербайджан повідомив, що борт вилетів із Гянджі.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв висловив співчуття президентові Туреччини. «Глибоко вражені звісткою про загибель військовослужбовців внаслідок аварії військово-транспортного літака ВПС Туреччини. Висловлюю братньому народу Туреччини найглибші співчуття у зв’язку з трагедією», – йдеться у листі.

Читайте також:

Теги: Туреччина авіакатастрофа літак Грузія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмір завданих державному бюджету збитків встановлюється у межах судово-економічної експертизи
Прокуратура на Львівщині викрила заступника командира військової частини, який залучав підлеглих до виконання приватних робіт
13 жовтня, 14:39
Перед інцидентом літак вилетів із Бельгії, де Піт Гегсет брав участь у саміті НАТО та зустрічався з міністром оборони України
Літак глави Пентагону екстрено посадили після вильоту до США
15 жовтня, 22:16
«Контракт 18-24» – це добровільна служба за контрактом на один рік для громадян віком з 18 до 24 років
Програму «Контракт 18-24» розширено
21 жовтня, 17:11
Падіння рівня води у Бєлгородському водосховищі
Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади
26 жовтня, 16:30
Блогер Олег Баришевський позував у військовій формі ЗСУ на вечірці Геловіну
Блогер одягнув форму ЗСУ як костюм для Геловіну. Реакція військових
4 листопада, 13:23
Літак MD-11, який був на борту з трьома членами екіпажу, здійснював рейс до Гонолулу
США: слідчі знайшли «чорні скриньки» після авіакатастрофи, в якій загинуло 11 людей
6 листопада, 01:56
Японія розгорнула війська для боротьби з хвилею смертельних нападів ведмедів
Японія розгорнула війська для боротьби з хвилею смертельних нападів ведмедів
6 листопада, 03:32
За словами міністерки, Україна нібито у різних формах виступає проти інтеграції Грузії в ЄС
Глава грузинського МЗС звинуватила Україну в перешкоджанні вступу до ЄС
6 листопада, 12:36
Маршрут, що з'єднує Патару та Олімпос, визнаний найкращим у світі для хайкінгу
Британський журнал назвав найкрасивіший маршрут для пішого туризму
7 листопада, 09:42

Соціум

Знайдено «чорну скриньку» літака, що розбився з 20 військовими Туреччини
Знайдено «чорну скриньку» літака, що розбився з 20 військовими Туреччини
Франція повертає заборонені сорти винограду
Франція повертає заборонені сорти винограду
Українці постраждали під час протесту проти виступу російських артистів в Барселоні (фото)
Українці постраждали під час протесту проти виступу російських артистів в Барселоні (фото)
Росія офіційно створила новий рід військ, які вже давно є в Україні
Росія офіційно створила новий рід військ, які вже давно є в Україні
Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ
Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ
Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua