Знайдено «чорну скриньку» літака, що розбився з 20 військовими Туреччини

Рятувальники та експертна група на місці катастрофи турецького військового вантажного літака C-130 поблизу кордону з Азербайджаном

Літак, ймовірно, почав розпадатися в повітрі через технічні проблеми

На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак з 20 солдатами на борту. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що «чорну скриньку» літака знайдено, а розслідування інциденту триває. Він також зазначив, що пошуки тіла ще одного солдата тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як відомо, Туреччина підтвердила загибель 20 своїх солдатів в результаті катастрофи військово-транспортного літака C-130 в Грузії. Літак, який вилетів з Азербайджану, розбився поблизу кордону з Грузією, залишивши уламки на трав'яному пагорбі. Тіла всіх загиблих, крім одного, вже знайдені.

Літак C-130, який є основним тактичним транспортним засобом для багатьох країн, включаючи Туреччину, розпався під час польоту. За словами аналітиків, відео з місця катастрофи свідчить, що літак, ймовірно, почав розпадатися в повітрі через технічні проблеми.

«На відеозаписі видно, як хвостова частина розділяє паливо, що виходить під час польоту, та паливо, що витікає з клапанів на кінцівках крил, що свідчить про те, що екіпаж, можливо, скидав паливо для аварійної посадки», – сказав колишній спеціаліст з C-130 ВПС США Джаррод Філліпс.

Як пише видання, це найсмертоносніший військовий інцидент у країні-члені НАТО з 2020 року.

Нагадаємо, 11 листопада на кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак. Військово-транспортний літак C-130 збройних сил Туреччини впав на грузинській території, за п’ять кілометрів від кордону з Азербайджаном у муніципалітеті Сігнагі. Азербайджан повідомив, що борт вилетів із Гянджі.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв висловив співчуття президентові Туреччини. «Глибоко вражені звісткою про загибель військовослужбовців внаслідок аварії військово-транспортного літака ВПС Туреччини. Висловлюю братньому народу Туреччини найглибші співчуття у зв’язку з трагедією», – йдеться у листі.