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Прем'єр-міністр Індії приїде до Путіна. Чому це поганий знак для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Індії приїде до Путіна. Чому це поганий знак для України
Індія не засудила вторгнення Путіна в Україну
фото: з відкритих джерел

Індія є одним із головних покупців російської нафти. Вона переробляє частину нафти на своїх нафтопереробних заводах і продає продукцію європейським країнам

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Москву. Про це пише індійська газета The Tribune.

Як зазначається, Моді прибуде до Росії 8 липня, візит буде одноденним. Натомість росЗМІ пишуть, що візит прем'єр-міністра Індії буде дводенним.

Останнього разу Моді був у Москві у 2015 році, а востаннє відвідував Росію у 2019 році, коли брав участь у Східному економічному форумі у Владивостоці.

The Tribune зазначає, що Моді приїжджає до Москви невдовзі після того, як очолив уряд втретє після перемоги Національно-демократичного альянсу на виборах (з меншою перевагою, ніж він очікував), і невдовзі після початку п'ятого президентського терміну Володимира Путіна.

Помічник президента країни-агресорки Юрій Ушаков підтвердив, що російська сторона готує візит прем'єр-міністра Індії.

До відома, після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та санкцій, що послідували за цим, Індія стала одним із головних покупців російської нафти. РФ продає сиру нафту до Індії зі значним дисконтом. Індія переробляє частину цієї нафти на своїх нафтопереробних заводах і продає отриману продукцію, в тому числі, європейським країнам, отримуючи прибуток. Санкції забороняють країнам ЄС напряму купувати російську нафту.

Також Індія не засудила вторгнення Росії в Україну та не підписала декларацію за підсумками мирного саміту у Швейцарії.

Нагадаємо, чинний премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді виграв на парламентських виборах. Моді став другим після першого премʼєра Індії Джавахарлала Неру лідером в історії держави, який отримав третій термін поспіль.

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Теги: Індія

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