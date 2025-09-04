Прем’єр-міністр Іспанії через несправність літака не долетів Парижа на зустріч «Коаліції рішучих»

Педро Санчес візьме участь у зустрічі лідерів на підтримку України через відеозвʼязок

Сьогодні, 4 вересня, борт, на якому прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес летів до Парижа для участі у зустрічі у засіданні «Коаліції рішучих», зазнав поломки під час польоту та повернувся назад до Мадрида. Інцидент завадив Санчесу фізично бути присутнім цього четверга на зустрічі лідерів на підтримку України, повідомляє «Главком» із посиланням на EFE.

Сьогодні літак Falcon, на борту якого перебував прем'єр-міністр та члени делегації, вилетів до Парижа з авіабази Торрехон-де-Ардос незадовго до 8:30 ранку, проте вже під час польоту було виявлено несправність, що змусило екіпаж повернутися та знову приземлитися в Торрехоні через годину після зльоту.

Саме тому Санчес візьме участь у засіданні «коаліції рішучих» за допомогою відеозв’язку, як і деякі інші лідери, зокрема, президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

«Коаліція рішучих» об’єднує 35 країн. Раніше планувалося, що сьогоднішня зустріч матиме гібридний формат, за особистої участі більшості лідерів (включно з президентом України Володимиром Зеленським) та приєднання до засідання деяких учасників через відеозвʼязок. Мета цієї зустрічі топ-політиків – аналіз роботи, проведеної протягом останніх тижнів щодо гарантій безпеки для України та наслідків постійної відмови Росії від миру.



«Главком» повідомляв, що «Коаліція рішучих» заявила про готовність розгорнути сили стримування в Україні після закінчення війни. Зокрема, 17 серпня лідери коаліції зібралися, щоб обговорити підтримку України і подальші кроки в мирних переговорах після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

У заяві сказано, що в коаліції високо оцінили прихильність Трампа в наданні гарантій безпеки Україні, і зазначили, що, крім інших заходів, «Коаліція рішучих» буде відігравати важливу роль через багатонаціональні сили в Україні. Крім цього, лідери підтвердили незмінну підтримку України і високо оцінили прагнення президента України Володимира Зеленського досягти справедливого і міцного миру.

Нагадаємо, раніше відбулася нарада європейських союзників України – «коаліції охочих» – із українським президентом Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед країн коаліції «існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України».