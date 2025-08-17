«Коаліція рішучих» готова розгорнути сили стримування в Україні

У Брюсселі Зеленський та Урсула фон дер Ляєн узяли участь у сьомому засіданні коаліції охочих

Лідери коаліції зібралися, щоб обговорити підтримку України і подальші кроки в мирних переговорах

«Коаліція рішучих» заявила про готовність розгорнути сили стримування в Україні після закінчення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт британського уряду.

Зокрема, сьогодні лідери коаліції зібралися, щоб обговорити підтримку України і подальші кроки в мирних переговорах після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

У заяві сказано, що в коаліції високо оцінили прихильність Трампа в наданні гарантій безпеки Україні, і зазначили, що, крім інших заходів, «Коаліція рішучих» буде відігравати важливу роль через багатонаціональні сили в Україні.

«Вони знову наголосили на готовності розгорнути сили гарантування безпеки після припинення бойових дій, а також надати допомогу в забезпеченні безпеки повітряного і морського простору України та відновленні Збройних сил України», – ідеться в заяві.

Крім цього, лідери підтвердили незмінну підтримку України і високо оцінили прагнення президента України Володимира Зеленського досягти справедливого і міцного миру.

Нагадаємо, раніше відбулася нарада європейських союзників України – «коаліції охочих» – із українським президентом Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед країн коаліції «існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України».

Також Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.