Прем'єрка Італії натякнула, коли може відвідати Україну

Джорджія Мелоні може приїхати у Київ на другу річницю повномасштабного вторгнення

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні натякнула, що може відвідати Україну в другу річницю повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого. Про це пише La Repubblica.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я скликала зустріч лідерів «Великої сімки» в режимі відеоконференції з питання України, тому що я думаю, що Захід не повинен подавати ознак втоми з цієї точки зору», – заявила вона.

На запитання, чи буде вона присутня на суботній відеоконференції з Києва, Мелоні лише відповіла: «Подивимося...».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Італія розраховує найближчим часом підписати з Україною двосторонню угоду про безпекову співпрацю. Про це заявив віцепрем'єр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні, виступаючи на слуханнях в об'єднаних комітетах у закордонних справах нижньої палати та у закордонних справах і оборони верхньої палати парламенту.

За словами міністерки, італійський уряд рухається в тому ж напрямку, в якому вже рухаються Франція та Німеччина, і «угода, яку ми обговорюємо, підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», а також її шляху європейської інтеграції.

Нагадавши, що Італія вже схвалила вісім пакетів військової допомоги, Таяні підкреслив, що «як і в угодах, підписаних Україною з іншими партнерами, також передбачена економічна допомога, прихильність до відновлення Одеси, гуманітарна підтримка та захист критичної інфраструктури».