Ще одна країна анонсував підписання безпекової угоди з Україною

За словами міністра МЗС, італійський уряд рухається в тому ж напрямку, в якому вже рухаються Франція та Німеччина

Італія розраховує найближчим часом підписати з Україною двосторонню угоду про безпекову співпрацю. Про це заявив віцепрем'єр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні, виступаючи на слуханнях в об'єднаних комітетах у закордонних справах нижньої палати та у закордонних справах і оборони верхньої палати парламенту, повідомляє Agenzia Nova.

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Перемога РФ над Україною призведе до російського домінування, а не до миру, сказав Таяні щодо угоди про співпрацю у сфері безпеки між Італією та Україною.

За словами міністра, італійський уряд рухається в тому ж напрямку, в якому вже рухаються Франція та Німеччина, і «угода, яку ми обговорюємо, підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», а також її шляху європейської інтеграції.

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Проєкт угоди також підтверджує «беззастережне засудження російської агресії».

Нагадавши, що Італія вже схвалила вісім пакетів військової допомоги, Таяні підкреслив, що «як і в угодах, підписаних Україною з іншими партнерами, також передбачена економічна допомога, прихильність до відновлення Одеси, гуманітарна підтримка та захист критичної інфраструктури».

«Ще одним важливим аспектом є підтримка реформ в Україні. Майбутнє Києва – в Європейському Союзі», – сказав міністр.

Як пояснив Таяні, угода «не буде юридично зобов'язуючою» і «не потребуватиме процедури ратифікації, але ми маємо намір забезпечити повне залучення парламенту».

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Для міністра значення угоди, яка буде підписана між Італією та Україною, є «політичним і символічним» і посилає «чіткий сигнал: ми захищаємо міжнародне право».

«Україна – це країна, яка зазнала вторгнення всупереч міжнародному праву, і якщо залишити це без уваги, у світі завжди діятиме право найсильнішого. Ми захищаємо принцип і цінність», – сказав Таяні.

Насамкінець Таяні оголосив, що прем'єр-міністр Джорджія Мелоні «очолить віртуальну зустріч лідерів G7 24 лютого, в якій також візьме участь президент України Зеленський».

Як повідомлялося, Італія та Україна можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки вже найближчим часом.

Раніше Данія оголосила про підписання з Україною угоди про надання гарантій безпеки. Термін угоди – 10 років.