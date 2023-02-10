Прем’єрка Молдови оголосила про відставку та розпуск уряду

Наталія Гаврилиця зазначила, що Молдова входить у нову фазу в основі якої – безпека

Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця оголосила про свою відставку і, як наслідок, розпуск уряду. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

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«Після півтора року перебування на посаді прийшов час оголосити про мою відставку. Якби в уряду було вдома в Молдові стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б домоглися набагато більшого», – сказала Гаврилиця.

Посадовиця зазначила, що Молдова входить у нову фазу в основі якої – безпека.

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«Протягом цих 18 місяців на посаді ми керували в безперервних кризах. Республіка Молдова вступає в новий етап, на якому пріоритетом є безпека», – додала вона.

Згідно із законодавством Молдови, президент має підписати указ про відставку уряду, а доти урядовці продовжують виконувати обов'язки до ухвалення присяги новим складом уряду. Президент висуває кандидатуру нового прем'єр-міністра у парламенті, після консультацій з парламентськими фракціями.

Протягом 15 днів кандидат на посаду прем'єра представляє парламенту та просить висловити вотум довіри новому кабінету міністрів.

Нагадаємо, українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду.

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Сьогодні дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови.