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Прем’єрка Молдови оголосила про відставку та розпуск уряду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем’єрка Молдови оголосила про відставку та розпуск уряду
Наталія Гаврилиця перебувала на посаді півтора року
фото з відкритих джерел

Наталія Гаврилиця зазначила, що Молдова входить у нову фазу в основі якої – безпека

Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця оголосила про свою відставку і, як наслідок, розпуск уряду. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

 «Після півтора року перебування на посаді прийшов час оголосити про мою відставку. Якби в уряду було вдома в Молдові стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б домоглися набагато більшого», – сказала Гаврилиця.

Посадовиця зазначила, що Молдова входить у нову фазу в основі якої – безпека.

«Протягом цих 18 місяців на посаді ми керували в безперервних кризах. Республіка Молдова вступає в новий етап, на якому пріоритетом є безпека», – додала вона.

Згідно із законодавством Молдови, президент має підписати указ про відставку уряду, а доти урядовці продовжують виконувати обов'язки до ухвалення присяги новим складом уряду. Президент висуває кандидатуру нового прем'єр-міністра у парламенті, після консультацій з парламентськими фракціями.

Протягом 15 днів кандидат на посаду прем'єра представляє парламенту та просить висловити вотум довіри новому кабінету міністрів.

Нагадаємо, українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду.

Сьогодні дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови.

Теги: Молдова уряд

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