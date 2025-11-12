Президент Фінляндії: ЄС у майбутньому відновить діалог з Росією

За словами Стубба, будь-які контакти з РФ повинні здійснюватися узгоджено

Президент Фінляндії Александр Стубб запевнив, що у майбутньому Європейський Союз відновить діалог з Росією. Слова фінського лідера цитує DW, передає «Главком».

«За останні півтора року ми багато обговорювали це питання з європейськими колегами. У якийсь момент, в якому б форматі це не було, діалог обов'язково буде відновлений», – заявив Александр Стубб.

За словами Стубба, будь-які контакти з РФ повинні здійснюватися узгоджено, а цілі переговорів мають обговорюватися спільно. «На власному досвіді я зрозумів, що не про всі переговори та канали впливу слід говорити публічно», – підкреслив глава Фінляндії.

Раніше Стубб заявив в інтерв’ю BBC, що саме Дональд Трамп є «єдиним, хто може змусити» російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни проти України.

Нагадаємо, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр заявив Sky News, що одних санкцій недостатньо, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну в Україні